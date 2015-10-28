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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Сансоне 20
1:0
Матч завершен
Ювентус
Турин
Серия А, 10 тур
Серия А,
10 тур
Италия
28 окт. 2015, 22:45 МСК
28.10.2015, 22:45 МСК
среда
Андреа Джервазони
Андреа Джервазони
Главный Судья
Составы
Сассуоло
мин
79
Пеголо
Джанлука Пеголо
90
28
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
31
Пелузо
Федерико Пелузо
90
11
Врсалько
Шиме Врсалько
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
8
Бьондини
Давиде Бьондини
71
7
Миссироли
Симоне Миссироли
90
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
90
99
Флоккари
Сержио Флоккари
70
17
Сансоне
Никола Сансоне
20'
20'
90
25
Берарди
Доменико Берарди
81
Запасные
1
Помини
Альберто Помини
20
Ариаудо
Лоренцо Ариаудо
26
Терранова
Эмануэле Терранова
3
Лонги
Алессандро Лонги
23
Гаццола
Марсело Гаццола
32
Дункан
Альфред Дункан
10
Лариби
Карим Лариби
6
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
83
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
92
Дефрель
Грегор Дефрель
16
Политано
Маттео Политано
9
Фальчинелли
Диего Фальчинелли
Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
15
Барцальи
Андреа Барцальи
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
26
Сандро
Алекс Сандро
90
27
Стураро
Стефано Стураро
90
6
Погба
Поль Погба
90
13
Лемина
Марио Лемина
82
9
Манджукич
Марио Манджукич
60
23
Куадрадо
Хуан Куадрадо
90
9
Дибала
Пауло Дибала
78
Запасные
77
Аудеро
Эмиль Аудеро
25
Нето
Нето
33
Эвра
Патрис Эвра
24
Ругани
Даниэле Ругани
6
Хедира
Сами Хедира
20
Падоин
Симоне Падоин
88
Эрнанес
Эрнанес
10
Дзадза
Симоне Дзадза
9
Мората
Альваро Мората