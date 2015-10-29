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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Сампдория
Генуя
Эдер 67
1:1
Матч завершен
Эмполи
Эмполи
Пуччарелли 59
Серия А, 10 тур
Серия А,
10 тур
Италия
29 окт. 2015, 22:45 МСК
29.10.2015, 22:45 МСК
четверг
Анджело Червеллера
Анджело Червеллера
Главный Судья
Составы
Сампдория
мин
2
Вивиано
Эмилиано Вивиано
90
3
Месба
Джамел Месба
90
26
Сильвестре
Матиас Сильвестре
90
87
Жуканович
Эрвин Жуканович
90
5
Кассани
Маттиа Кассани
90
77
Карбонеро
Карлос Карбонеро
89
7
Фернандо
Фернандо
90
8
Баррето
Эдгар Баррето
90
21
Сориано
Роберто Сориано
65
23
Эдер
Эдер
67'
67'
90
99
Кассано
Антонио Кассано
62
Запасные
1
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
57
Бриноли
Альберто Бриноли
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
4
Мойсандер
Никлас Мойсандер
13
Перейра
Педро Перейра
17
Паломбо
Анджело Паломбо
95
Иван
Давид Иван
8
Корреа
Хоакин Корреа
92
Рокка
Микеле Рокка
9
Родригес
Алехандро Родригес
24
Муриэль
Луис Муриэль
11
Бонаццоли
Федерико Бонаццоли
Эмполи
мин
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
90
15
Коста
Андреа Коста
90
2
Лорини
Венсан Лорини
90
26
Тонелли
Лоренцо Тонелли
90
21
Мариу Руй
Мариу Руй
90
77
Бюхель
Марсель Бюхель
86
17
Маиелло
Раффаэле Маиелло
46
27
Зелински
Петр Зелински
90
8
Сапонара
Риккардо Сапонара
90
7
Маккароне
Массимо Маккароне
90
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли
59'
59'
71
Запасные
1
Пульези
Маурицио Пульези
23
Пелаготти
Альберто Пелаготти
31
Кампорезе
Микеле Кампорезе
3
Дзамбелли
Марко Дзамбелли
19
Барба
Федерико Барба
6
Биттанте
Лука Биттанте
32
Паредес
Леандро Паредес
6
Диуссе
Ассане Диуссе
12
Роналдо
Роналдо
33
Крунич
Раде Крунич
10
Ливайя
Марко Ливайя
22
Пью
Алессандро Пью