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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Рома
Рим
Пьянич 4
Майкон 9
Жервиньо 63
3:1
Матч завершен
Удинезе
Удине
Теро 77
Серия А, 10 тур
Серия А,
10 тур
Италия
28 окт. 2015, 22:45 МСК
28.10.2015, 22:45 МСК
среда
Кармине Руссо
Кармине Руссо
Главный Судья
Составы
Рома
мин
25
Щесны
Войцех Щесны
90
44
Манолас
Костас Манолас
70
21
Динь
Люка Динь
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
79
13
Майкон
Майкон
9'
9'
90
15
Пьянич
Миралем Пьянич
4'
4'
90
24
Фальке
Яго Фальке
90
4
Наингголан
Раджа Наингголан
90
9
Джеко
Эдин Джеко
90
27
Жервиньо
Жервиньо
63'
63'
65
Запасные
26
Де Санктис
Морган Де Санктис
35
Торосидис
Василис Торосидис
5
Кастан
Леандро Кастан
23
Гьембер
Норберт Гьембер
33
Эмерсон
Эмерсон
99
Абдуллахи
Нура Абдуллахи
21
Ванкер
Вильям Ванкер
48
Учан
Салих Учан
57
Мачин
Хосе Мачин
7
Итурбе
Хуан Итурбе
18
Понсе
Эсекьель Понсе
97
Садик
Умар Садик
Удинезе
мин
31
Карнезис
Орестис Карнезис
90
26
Паскуале
Джиованни Паскуале
90
2
Ваге
Молла Ваге
90
5
Данило
Данило
90
89
Пирис
Иван Пирис
70
7
Агьеманг-Баду
Эммануэль Агьеманг-Баду
90
7
Маркиньо
Маркиньо
90
16
Итурра
Мануэль Итурра
65
27
Видмер
Силвэн Видмер
58
77
Теро
Сирил Теро
77'
77'
90
18
Перица
Стипе Перица
90
Запасные
97
Мерет
Алекс Мерет
45
Перисан
Самуэле Перисан
30
Фелипе
Фелипе
75
Арто
Томас Арто
13
Инсуа
Эмануэль Инсуа
53
Аднан
Али Аднан
20
Лоди
Франческо Лоди
8
Фернандеш
Бруну Фернандеш
21
Эденилсон
Эденилсон
41
Понтиссо
Симоне Понтиссо
10
Ди Натале
Антонио Ди Натале
94
Агирре
Родриго Агирре