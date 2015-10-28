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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Милан
Милан
Антонелли 52
1:0
Матч завершен
Кьево
Верона
Серия А, 10 тур
Серия А,
10 тур
Италия
28 окт. 2015, 22:45 МСК
28.10.2015, 22:45 МСК
среда
Джанпаоло Кальварезе
Джанпаоло Кальварезе
Главный Судья
Составы
Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
33
Алекс
Алекс
90
31
Антонелли
Лука Антонелли
52'
52'
90
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
20
Абате
Иньяцио Абате
14
18
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
27
Куцка
Юрай Куцка
90
91
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
90
28
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
90
11
Черчи
Алессио Черчи
85
70
Бакка
Карлос Бакка
90
Запасные
23
Лопес
Диего Лопес
32
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
17
Сапата
Кристиан Сапата
5
Мексес
Филипп Мексес
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
96
Калабрия
Давиде Калабрия
34
Де Йонг
Найджел Де Йонг
16
Поли
Андреа Поли
10
Хонда
Кейсуке Хонда
30
Сусо
Сусо
4
Маури
Хосе Маури
9
Адриано
Луис Адриано
Кьево
мин
1
Биццарри
Альбано Биццарри
90
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
18
Гобби
Массимо Гобби
90
12
Цесар
Боштьян Цесар
90
21
Фрей
Николас Фрей
46
6
Пинци
Джампьеро Пинци
90
23
Бирса
Вальтер Бирса
64
8
Радованович
Иван Радованович
90
19
Кастро
Лукас Кастро
90
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
75
43
Палоски
Альберто Палоски
90
Запасные
90
Секулин
Андреа Секулин
32
Брессан
Вальтер Брессан
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
20
Сардо
Дженнаро Сардо
29
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
7
Пепе
Симоне Пепе
10
Кристиансен
Андерс Кристиансен
69
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
40
М'Поку
Поль-Жозе М'Поку
45
Инглесе
Роберто Инглесе