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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Верона
Верона
0:2
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Маркес 25
Калинич 57
Серия А, 10 тур
Серия А,
10 тур
Италия
28 окт. 2015, 22:45 МСК
28.10.2015, 22:45 МСК
среда
Паоло Валери
Паоло Валери
Главный Судья
Составы
Верона
мин
95
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
90
4
Маркес
Рафаэль Маркес
25'
25'
90
69
Супрайен
Самуэль Супрайен
90
18
Морас
Вангелис Морас
90
3
Пизано
Эрос Пизано
90
21
Хуанито
Хуанито
90
27
Матузалем
Матузалем
83
19
Греко
Леандро Греко
90
23
Ионицэ
Артур Ионицэ
64
26
Сала
Джакопо Сала
69
7
Янкович
Бошко Янкович
90
Запасные
35
Коппола
Фердинандо Коппола
1
Рафаэль
Рафаэль
22
Бьянкетти
Маттео Бьянкетти
5
Хеландер
Филип Хеландер
41
Винк
Клаудио Винк
40
Бадан
Андреа Бадан
20
Цаканьи
Маттиа Цаканьи
97
Кеккин
Лука Кеккин
74
Джульельмелли
Никола Джульельмелли
38
Спери
Алессандро Спери
16
Силигарди
Лука Силигарди
Фиорентина
мин
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
90
23
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
90
2
Гонсало
Гонсало
90
13
Астори
Давиде Астори
80
32
Ронкалья
Факундо Ронкалья
90
20
Валеро
Борха Валеро
90
72
Иличич
Йосип Иличич
90
8
Весино
Матиас Весино
90
16
Блащиковски
Якуб Блащиковски
52
22
Росси
Джузеппе Росси
60
9
Калинич
Никола Калинич
57'
57'
90
Запасные
33
Сепе
Луиджи Сепе
24
Леццерини
Лука Леццерини
40
Томович
Ненад Томович
21
Верду
Хоан Верду
5
Бадель
Милан Бадель
18
Суарес
Марио Суарес
14
Фернандес
Матиас Фернандес
29
Бернардески
Федерико Бернардески
11
Ребич
Анте Ребич