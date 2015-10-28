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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Фрозиноне
Фрозиноне
Чиофани 51
Саммарко 90
2:1
Матч завершен
Карпи
Карпи
Марроне 66
Серия А, 10 тур
Серия А,
10 тур
Италия
28 окт. 2015, 22:45 МСК
28.10.2015, 22:45 МСК
среда
Антонио Дамато
Антонио Дамато
Главный Судья
Составы
Фрозиноне
мин
33
Леали
Никола Леали
90
6
Бланчард
Леонардо Бланчард
90
3
Кривелло
Роберто Кривелло
90
24
Диаките
Модибо Диаките
90
28
Рози
Алеандро Рози
85
10
Соддимо
Данило Соддимо
90
22
Чибса
Раман Чибса
90
5
Гори
Мирко Гори
79
18
Дионизи
Федерико Дионизи
90
9
Чиофани
Даниэл Чиофани
51'
51'
90
17
Паганини
Лука Паганини
89
Запасные
23
Гомис
Лис Гомис
1
Саппино
Массимо Саппино
13
Киофани
Маттео Киофани
4
Руссо
Адриано Руссо
21
Бертончини
Давиде Бертончини
23
Саммарко
Паоло Саммарко
90'
7
Фрара
Алекссандро Фрара
9
Лонго
Самуэле Лонго
22
Кастильо
Николас Кастильо
11
Верде
Даниэле Верде
29
Карлини
Массимилиано Карлини
Карпи
мин
27
Белец
Вид Белец
90
33
Сполли
Николас Сполли
90
39
Марроне
Лука Марроне
66'
66'
90
21
Романьоли
Симоне Романьоли
90
3
Летизия
Гаэтано Летизия
90
34
Силва
Габриэль Силва
90
4
Кофи
Исаак Кофи
60
69
Феделе
Маттео Феделе
20
11
Ди Гаудио
Антонио Ди Гаудио
71
9
Боррьелло
Марко Боррьелло
90
7
Ридер
Ридер
90
Запасные
22
Бенусси
Франческо Бенусси
1
Бркич
Зелько Бркич
5
Дзаккардо
Кристиан Дзаккардо
2
Уоллес
Уоллес
18
Бубнич
Игор Бубнич
6
Гальоло
Риккардо Гальоло
10
Лаццари
Андреа Лаццари
8
Бьянко
Раффаэле Бьянко
19
Паскиути
Лоренцо Паскиути
14
Хино
Федерико Хино
9
Вильчек
Камиль Вильчек
15
Ласанья
Кевин Ласанья