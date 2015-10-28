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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Баста 69
Гомес 86
2:1
Матч завершен
Лацио
Рим
Билья 16
Серия А, 10 тур
Серия А,
10 тур
Италия
28 окт. 2015, 22:45 МСК
28.10.2015, 22:45 МСК
среда
Массимилиано Иррати
Массимилиано Иррати
Главный Судья
Составы
Аталанта
мин
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
90
93
Драме
Букари Драме
58
2
Стендардо
Гульермо Стендардо
90
29
Палетта
Габриэль Палетта
90
13
Масиелло
Андреа Масиелло
90
17
Кармона
Карлос Кармона
90
11
Моралес
Максимильяно Моралес
78
15
Гомес
Алехандро Гомес
86'
86'
90
27
Куртич
Ясмин Куртич
46
15
де Рон
Мартен де Рон
90
51
Пинилья
Маурисио Пинилья
90
Запасные
1
Радунович
Борис Радунович
30
Басси
Давиде Басси
28
Бривио
Давиде Бривио
33
Черубин
Николо Черубин
24
Конти
Андреа Конти
8
Мильяччо
Джулио Мильяччо
21
Чигарини
Лука Чигарини
77
Раймонди
Кристиан Раймонди
7
Д'Алессандро
Марко Д'Алессандро
95
Грасси
Альберто Грасси
19
Денис
Херман Денис
45
Монакелло
Гаэтано Монакелло
Лацио
мин
22
Маркетти
Федерико Маркетти
90
8
Баста
Душан Баста
69'
69'
90
18
Джентилетти
Сантьяго Джентилетти
90
2
Худт
Уэсли Худт
90
87
Кандрева
Антонио Кандрева
90
20
Билья
Лукас Билья
16'
16'
90
19
Лулич
Сенад Лулич
90
7
Андерсон
Фелипе Андерсон
90
23
Онази
Огений Онази
80
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
90
21
Матри
Алессандро Матри
64
Запасные
1
Бериша
Этрит Бериша
26
Раду
Штефан Раду
13
Конко
Абдулай Конко
5
Брафхайд
Эдсон Брафхайд
33
Маурисио
Маурисио
6
Маури
Стефано Маури
14
Моррисон
Равель Моррисон
32
Катальди
Данило Катальди
4
Патрик
Патрик
11
Клозе
Мирослав Клозе
9
Джорджевич
Филип Джорджевич
88
Кишна
Рикардо Кишна