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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Удинезе
Удине
Лоди 20
1:0
Матч завершен
Фрозиноне
Фрозиноне
Серия А, 9 тур
Серия А,
9 тур
Италия
25 окт. 2015, 17:00 МСК
25.10.2015, 17:00 МСК
воскресенье
Никола Риццоли
Никола Риццоли
Главный Судья
Составы
Удинезе
мин
31
Карнезис
Орестис Карнезис
90
30
Фелипе
Фелипе
90
2
Ваге
Молла Ваге
90
5
Данило
Данило
90
53
Аднан
Али Аднан
70
20
Лоди
Франческо Лоди
20'
20'
90
7
Агьеманг-Баду
Эммануэль Агьеманг-Баду
90
8
Фернандеш
Бруну Фернандеш
67
21
Эденилсон
Эденилсон
90
10
Ди Натале
Антонио Ди Натале
78
77
Теро
Сирил Теро
90
Запасные
45
Перисан
Самуэле Перисан
97
Мерет
Алекс Мерет
75
Арто
Томас Арто
13
Инсуа
Эмануэль Инсуа
26
Паскуале
Джиованни Паскуале
89
Пирис
Иван Пирис
7
Маркиньо
Маркиньо
16
Итурра
Мануэль Итурра
27
Видмер
Силвэн Видмер
41
Понтиссо
Симоне Понтиссо
94
Агирре
Родриго Агирре
18
Перица
Стипе Перица
Фрозиноне
мин
33
Леали
Никола Леали
90
13
Киофани
Маттео Киофани
90
4
Руссо
Адриано Руссо
90
3
Кривелло
Роберто Кривелло
90
7
Фрара
Алекссандро Фрара
88
29
Карлини
Массимилиано Карлини
90
24
Диаките
Модибо Диаките
90
23
Саммарко
Паоло Саммарко
90
19
Тонев
Александар Тонев
78
5
Гори
Мирко Гори
62
22
Кастильо
Николас Кастильо
90
Запасные
1
Саппино
Массимо Саппино
23
Гомис
Лис Гомис
28
Рози
Алеандро Рози
6
Бланчард
Леонардо Бланчард
21
Бертончини
Давиде Бертончини
10
Соддимо
Данило Соддимо
22
Чибса
Раман Чибса
18
Дионизи
Федерико Дионизи
9
Чиофани
Даниэл Чиофани
9
Лонго
Самуэле Лонго
11
Верде
Даниэле Верде
17
Паганини
Лука Паганини