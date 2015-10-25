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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Сампдория
Генуя
Муриэль 11
Жуканович 28
Сориано 45
Эдер 54
4:1
Матч завершен
Верона
Верона
Ионицэ 75
Серия А, 9 тур
Серия А,
9 тур
Италия
25 окт. 2015, 14:30 МСК
25.10.2015, 14:30 МСК
воскресенье
Маурицио Мариани
Маурицио Мариани
Главный Судья
Составы
Сампдория
мин
2
Вивиано
Эмилиано Вивиано
90
26
Сильвестре
Матиас Сильвестре
90
19
Реджини
Васко Реджини
90
87
Жуканович
Эрвин Жуканович
28'
28'
90
5
Кассани
Маттиа Кассани
90
77
Карбонеро
Карлос Карбонеро
90
7
Фернандо
Фернандо
90
8
Баррето
Эдгар Баррето
75
21
Сориано
Роберто Сориано
45'
45'
90
23
Эдер
Эдер
54'
54'
71
24
Муриэль
Луис Муриэль
11'
11'
62
Запасные
1
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
57
Бриноли
Альберто Бриноли
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
4
Мойсандер
Никлас Мойсандер
13
Перейра
Педро Перейра
17
Паломбо
Анджело Паломбо
95
Иван
Давид Иван
8
Корреа
Хоакин Корреа
92
Рокка
Микеле Рокка
99
Кассано
Антонио Кассано
9
Родригес
Алехандро Родригес
11
Бонаццоли
Федерико Бонаццоли
Верона
мин
1
Рафаэль
Рафаэль
90
4
Маркес
Рафаэль Маркес
90
69
Супрайен
Самуэль Супрайен
90
18
Морас
Вангелис Морас
90
3
Пизано
Эрос Пизано
46
5
Хеландер
Филип Хеландер
46
21
Хуанито
Хуанито
90
10
Халлфредссон
Эмил Халлфредссон
58
19
Греко
Леандро Греко
90
26
Сала
Джакопо Сала
90
11
Паццини
Джампаоло Паццини
90
Запасные
35
Коппола
Фердинандо Коппола
95
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
22
Бьянкетти
Маттео Бьянкетти
27
Матузалем
Матузалем
23
Ионицэ
Артур Ионицэ
75'
20
Цаканьи
Маттиа Цаканьи
7
Янкович
Бошко Янкович
16
Силигарди
Лука Силигарди