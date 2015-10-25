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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Милан
Милан
Бакка 31
Адриано 86
2:1
Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Берарди 53
Серия А, 9 тур
Серия А,
9 тур
Италия
25 окт. 2015, 17:00 МСК
25.10.2015, 17:00 МСК
воскресенье
Джанлука Рокки
Джанлука Рокки
Главный Судья
Составы
Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
33
Алекс
Алекс
90
31
Антонелли
Лука Антонелли
90
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
20
Абате
Иньяцио Абате
90
18
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
27
Куцка
Юрай Куцка
70
16
Поли
Андреа Поли
60
28
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
90
11
Черчи
Алессио Черчи
90
70
Бакка
Карлос Бакка
31'
31'
90
Запасные
23
Лопес
Диего Лопес
32
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
17
Сапата
Кристиан Сапата
5
Мексес
Филипп Мексес
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
96
Калабрия
Давиде Калабрия
34
Де Йонг
Найджел Де Йонг
91
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
10
Хонда
Кейсуке Хонда
30
Сусо
Сусо
4
Маури
Хосе Маури
9
Адриано
Луис Адриано
86'
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
10
Лариби
Карим Лариби
71
28
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
31
Пелузо
Федерико Пелузо
90
11
Врсалько
Шиме Врсалько
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
7
Миссироли
Симоне Миссироли
90
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
90
83
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
31
92
Дефрель
Грегор Дефрель
90
25
Берарди
Доменико Берарди
53'
53'
77
Запасные
79
Пеголо
Джанлука Пеголо
1
Помини
Альберто Помини
20
Ариаудо
Лоренцо Ариаудо
26
Терранова
Эмануэле Терранова
3
Лонги
Алессандро Лонги
23
Гаццола
Марсело Гаццола
8
Бьондини
Давиде Бьондини
6
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
99
Флоккари
Сержио Флоккари
17
Сансоне
Никола Сансоне
16
Политано
Маттео Политано
9
Фальчинелли
Диего Фальчинелли