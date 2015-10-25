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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Лацио
Рим
Лулич 40
Андерсон 70
Андерсон 90
3:0
Матч завершен
Торино
Турин
Серия А, 9 тур
Серия А,
9 тур
Италия
25 окт. 2015, 20:00 МСК
25.10.2015, 20:00 МСК
воскресенье
Паоло Сильвио Маццолени
Паоло Сильвио Маццолени
Главный Судья
Составы
Лацио
мин
22
Маркетти
Федерико Маркетти
90
8
Баста
Душан Баста
90
18
Джентилетти
Сантьяго Джентилетти
90
33
Маурисио
Маурисио
90
87
Кандрева
Антонио Кандрева
75
20
Билья
Лукас Билья
90
19
Лулич
Сенад Лулич
40'
40'
90
7
Андерсон
Фелипе Андерсон
70'
90'
70', 90'
90
23
Онази
Огений Онази
90
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
90
11
Клозе
Мирослав Клозе
79
Запасные
1
Бериша
Этрит Бериша
55
Гуерриери
Гуидо Гуерриери
13
Конко
Абдулай Конко
5
Брафхайд
Эдсон Брафхайд
6
Маури
Стефано Маури
14
Моррисон
Равель Моррисон
4
Патрик
Патрик
70
Айкономидис
Кристофер Айкономидис
21
Матри
Алессандро Матри
9
Джорджевич
Филип Джорджевич
88
Кишна
Рикардо Кишна
Торино
мин
30
Паделли
Даниэле Паделли
90
3
Молинаро
Кристиан Молинаро
90
24
Моретти
Эмилиано Моретти
90
5
Бово
Чезаре Бово
90
25
Глик
Камиль Глик
90
20
Вивес
Джузеппе Вивес
72
0
Аква
Африйе Аква
61
16
Базелли
Даниэле Базелли
90
33
Перес
Бруно Перес
90
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
90
9
Белотти
Андреа Белотти
61
Запасные
12
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
1
Ичасо
Сальвадор Ичасо
44
Прийма
Василий Прийма
21
Силва
Гастон Силва
94
Бенасси
Марко Бенасси
7
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
23
Прсич
Санин Прсич
11
Лопес
Макси Лопес
11
Амаури
Амаури
17
Мартинес
Джозеф Мартинес