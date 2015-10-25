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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ювентус
Турин
Дибала 28
Манджукич 49
2:0
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Серия А, 9 тур
Серия А,
9 тур
Италия
25 окт. 2015, 17:00 МСК
25.10.2015, 17:00 МСК
воскресенье
Марко Ди Белло
Марко Ди Белло
Главный Судья
Составы
Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
33
Эвра
Патрис Эвра
90
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
6
Хедира
Сами Хедира
89
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
90
20
Падоин
Симоне Падоин
90
37
Перейра
Роберто Перейра
37
6
Погба
Поль Погба
90
9
Манджукич
Марио Манджукич
49'
49'
77
9
Дибала
Пауло Дибала
28'
28'
90
Запасные
25
Нето
Нето
77
Аудеро
Эмиль Аудеро
15
Барцальи
Андреа Барцальи
26
Сандро
Алекс Сандро
24
Ругани
Даниэле Ругани
22
Асамоа
Квадво Асамоа
88
Эрнанес
Эрнанес
27
Стураро
Стефано Стураро
13
Лемина
Марио Лемина
10
Дзадза
Симоне Дзадза
23
Куадрадо
Хуан Куадрадо
9
Мората
Альваро Мората
Аталанта
мин
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
90
6
Беллини
Джанпаоло Беллини
46
93
Драме
Букари Драме
90
29
Палетта
Габриэль Палетта
90
22
Толой
Рафаэл Толой
90
11
Моралес
Максимильяно Моралес
52
7
Д'Алессандро
Марко Д'Алессандро
90
27
Куртич
Ясмин Куртич
90
95
Грасси
Альберто Грасси
90
15
де Рон
Мартен де Рон
73
51
Пинилья
Маурисио Пинилья
90
Запасные
30
Басси
Давиде Басси
28
Бривио
Давиде Бривио
2
Стендардо
Гульермо Стендардо
13
Масиелло
Андреа Масиелло
33
Черубин
Николо Черубин
8
Мильяччо
Джулио Мильяччо
21
Чигарини
Лука Чигарини
17
Кармона
Карлос Кармона
77
Раймонди
Кристиан Раймонди
15
Гомес
Алехандро Гомес
19
Денис
Херман Денис
45
Монакелло
Гаэтано Монакелло