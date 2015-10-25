Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Бабакар 90
1:2
Матч завершен
Рома
Рим
Салах 6
Жервиньо 34
Серия А, 9 тур
Серия А,
9 тур
Италия
25 окт. 2015, 20:00 МСК
25.10.2015, 20:00 МСК
воскресенье
Даниэле Орсато
Даниэле Орсато
Главный Судья
Составы
Фиорентина
мин
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
90
2
Гонсало
Гонсало
82
13
Астори
Давиде Астори
90
32
Ронкалья
Факундо Ронкалья
90
20
Валеро
Борха Валеро
90
5
Бадель
Милан Бадель
61
72
Иличич
Йосип Иличич
90
8
Весино
Матиас Весино
90
16
Блащиковски
Якуб Блащиковски
61
9
Калинич
Никола Калинич
90
29
Бернардески
Федерико Бернардески
90
Запасные
24
Леццерини
Лука Леццерини
33
Сепе
Луиджи Сепе
23
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
40
Томович
Ненад Томович
21
Верду
Хоан Верду
18
Суарес
Марио Суарес
14
Фернандес
Матиас Фернандес
22
Росси
Джузеппе Росси
30
Бабакар
Хума Бабакар
90'
11
Ребич
Анте Ребич
Рома
мин
25
Щесны
Войцех Щесны
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
21
Динь
Люка Динь
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
90
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
37
15
Пьянич
Миралем Пьянич
79
4
Наингголан
Раджа Наингголан
90
9
Джеко
Эдин Джеко
90
27
Жервиньо
Жервиньо
34'
34'
89
11
Салах
Мохамед Салах
6'
6'
90
Запасные
26
Де Санктис
Морган Де Санктис
13
Майкон
Майкон
35
Торосидис
Василис Торосидис
5
Кастан
Леандро Кастан
23
Гьембер
Норберт Гьембер
33
Эмерсон
Эмерсон
21
Ванкер
Вильям Ванкер
24
Фальке
Яго Фальке
48
Учан
Салих Учан
7
Итурбе
Хуан Итурбе
18
Понсе
Эсекьель Понсе
97
Садик
Умар Садик