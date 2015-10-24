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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Эмполи
Эмполи
Крунич 44
Зелински 57
2:0
Матч завершен
Дженоа
Генуя
Серия А, 9 тур
Серия А,
9 тур
Италия
24 окт. 2015, 16:00 МСК
24.10.2015, 16:00 МСК
суббота
Доменико Чели
Доменико Чели
Главный Судья
Составы
Эмполи
мин
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
90
15
Коста
Андреа Коста
90
2
Лорини
Венсан Лорини
90
26
Тонелли
Лоренцо Тонелли
90
21
Мариу Руй
Мариу Руй
90
27
Зелински
Петр Зелински
57'
57'
90
32
Паредес
Леандро Паредес
69
6
Диуссе
Ассане Диуссе
51
33
Крунич
Раде Крунич
44'
44'
90
7
Маккароне
Массимо Маккароне
90
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли
81
Запасные
23
Пелаготти
Альберто Пелаготти
1
Пульези
Маурицио Пульези
31
Кампорезе
Микеле Кампорезе
3
Дзамбелли
Марко Дзамбелли
19
Барба
Федерико Барба
6
Биттанте
Лука Биттанте
77
Бюхель
Марсель Бюхель
17
Маиелло
Раффаэле Маиелло
12
Роналдо
Роналдо
10
Ливайя
Марко Ливайя
22
Пью
Алессандро Пью
Дженоа
мин
1
Перин
Маттиа Перин
90
15
Марчезе
Джиованни Марчезе
90
24
Муньос
Эсекьель Муньос
63
5
Иццо
Армандо Иццо
90
88
Ринкон
Томас Ринкон
90
20
Коста
Тино Коста
90
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
90
18
Нтчам
Оливье Нтчам
90
13
Гакпе
Серж Гакпе
90
10
Перотти
Диего Перотти
56
19
Паволетти
Леонардо Паволетти
68
Запасные
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
27
Уйкани
Самир Уйкани
8
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
4
Де Майо
Себастьян Де Майо
11
Фигейраш
Диого Фигейраш
77
Тахцидис
Панайотис Тахцидис
90
Сиссоко
Исса Сиссоко
16
Капель
Диего Капель
22
Лазович
Дарко Лазович