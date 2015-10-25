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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Кьево
Верона
0:1
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Игуаин 59
Серия А, 9 тур
Серия А,
9 тур
Италия
25 окт. 2015, 22:45 МСК
25.10.2015, 22:45 МСК
воскресенье
Давиде Масса
Давиде Масса
Главный Судья
Составы
Кьево
мин
1
Биццарри
Альбано Биццарри
90
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
18
Гобби
Массимо Гобби
90
12
Цесар
Боштьян Цесар
90
29
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
90
7
Пепе
Симоне Пепе
72
6
Пинци
Джампьеро Пинци
64
4
Ригони
Никола Ригони
90
19
Кастро
Лукас Кастро
90
43
Палоски
Альберто Палоски
82
69
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
90
Запасные
32
Брессан
Вальтер Брессан
90
Секулин
Андреа Секулин
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
20
Сардо
Дженнаро Сардо
21
Фрей
Николас Фрей
23
Бирса
Вальтер Бирса
8
Радованович
Иван Радованович
10
Кристиансен
Андерс Кристиансен
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
40
М'Поку
Поль-Жозе М'Поку
45
Инглесе
Роберто Инглесе
Наполи
мин
25
Рейна
Пепе Рейна
90
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
31
Гулам
Фаузи Гулам
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
2
Хюсай
Эльсеид Хюсай
90
17
Гамшик
Марек Гамшик
77
8
Жоржиньо
Жоржиньо
90
5
Аллан
Аллан
90
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
59'
59'
83
7
Кальехон
Хосе Кальехон
90
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
70
Запасные
22
Габриэл
Габриэл
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
4
Энрике
Энрике
11
Маджо
Кристиан Маджо
17
Стринич
Иван Стринич
21
Кирикеш
Влад Кирикеш
14
Мертенс
Дрис Мертенс
77
Эль-Каддури
Омар Эль-Каддури
19
Лопес
Давид Лопес
94
Чалоба
Натаниэль Чалоба
16
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
23
Габбиадини
Маноло Габбиадини