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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Берарди 7
Миссироли 60
2:1
Матч завершен
Лацио
Рим
Андерсон 67
Серия А, 8 тур
Серия А,
8 тур
Италия
18 окт. 2015, 16:00 МСК
18.10.2015, 16:00 МСК
воскресенье
Марко Гуида
Марко Гуида
Главный Судья
Составы
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
28
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
31
Пелузо
Федерико Пелузо
90
11
Врсалько
Шиме Врсалько
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
8
Бьондини
Давиде Бьондини
71
7
Миссироли
Симоне Миссироли
60'
60'
90
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
90
17
Сансоне
Никола Сансоне
90
25
Берарди
Доменико Берарди
7'
7'
82
9
Фальчинелли
Диего Фальчинелли
71
Запасные
79
Пеголо
Джанлука Пеголо
1
Помини
Альберто Помини
20
Ариаудо
Лоренцо Ариаудо
26
Терранова
Эмануэле Терранова
3
Лонги
Алессандро Лонги
23
Гаццола
Марсело Гаццола
10
Лариби
Карим Лариби
6
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
83
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
99
Флоккари
Сержио Флоккари
92
Дефрель
Грегор Дефрель
16
Политано
Маттео Политано
Лацио
мин
22
Маркетти
Федерико Маркетти
90
8
Баста
Душан Баста
90
18
Джентилетти
Сантьяго Джентилетти
90
33
Маурисио
Маурисио
90
87
Кандрева
Антонио Кандрева
76
19
Лулич
Сенад Лулич
90
7
Андерсон
Фелипе Андерсон
67'
67'
90
23
Онази
Огений Онази
46
32
Катальди
Данило Катальди
90
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
90
11
Клозе
Мирослав Клозе
65
Запасные
1
Бериша
Этрит Бериша
55
Гуерриери
Гуидо Гуерриери
26
Раду
Штефан Раду
13
Конко
Абдулай Конко
5
Брафхайд
Эдсон Брафхайд
2
Худт
Уэсли Худт
0
Маури
Стефано Маури
14
Моррисон
Равель Моррисон
4
Патрик
Патрик
21
Матри
Алессандро Матри
14
Кейта
Бальде Кейта
88
Кишна
Рикардо Кишна