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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Рома
Рим
Пьянич 56
Де Росси 59
Салах 69
3:1
Матч завершен
Эмполи
Эмполи
Бюхель 75
Серия А, 8 тур
Серия А,
8 тур
Италия
17 окт. 2015, 19:00 МСК
17.10.2015, 19:00 МСК
суббота
Пьеро Джакомелли
Пьеро Джакомелли
Главный Судья
Составы
Рома
мин
25
Щесны
Войцех Щесны
90
35
Торосидис
Василис Торосидис
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
21
Динь
Люка Динь
90
5
Кастан
Леандро Кастан
90
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
80
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
59'
59'
90
15
Пьянич
Миралем Пьянич
56'
56'
68
24
Фальке
Яго Фальке
55
27
Жервиньо
Жервиньо
90
11
Салах
Мохамед Салах
69'
69'
90
Запасные
26
Де Санктис
Морган Де Санктис
13
Майкон
Майкон
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
23
Гьембер
Норберт Гьембер
33
Эмерсон
Эмерсон
21
Ванкер
Вильям Ванкер
4
Наингголан
Раджа Наингголан
48
Учан
Салих Учан
9
Джеко
Эдин Джеко
7
Итурбе
Хуан Итурбе
18
Понсе
Эсекьель Понсе
97
Садик
Умар Садик
Эмполи
мин
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
90
26
Тонелли
Лоренцо Тонелли
90
21
Мариу Руй
Мариу Руй
90
19
Барба
Федерико Барба
90
3
Дзамбелли
Марко Дзамбелли
90
77
Бюхель
Марсель Бюхель
75'
75'
90
32
Паредес
Леандро Паредес
68
6
Диуссе
Ассане Диуссе
90
33
Крунич
Раде Крунич
61
7
Маккароне
Массимо Маккароне
79
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли
90
Запасные
1
Пульези
Маурицио Пульези
23
Пелаготти
Альберто Пелаготти
15
Коста
Андреа Коста
31
Кампорезе
Микеле Кампорезе
2
Лорини
Венсан Лорини
6
Биттанте
Лука Биттанте
17
Маиелло
Раффаэле Маиелло
12
Роналдо
Роналдо
10
Ливайя
Марко Ливайя
22
Пью
Алессандро Пью