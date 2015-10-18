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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Интер
Милан
0:0
Матч завершен
Ювентус
Турин
Серия А, 8 тур
Серия А,
8 тур
Италия
18 окт. 2015, 21:45 МСК
18.10.2015, 21:45 МСК
воскресенье
Паоло Валери
Паоло Валери
Главный Судья
Составы
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
5
Жуан
Жуан
90
25
Миранда
Жоао Миранда
90
24
Мурильо
Джейсон Мурильо
90
21
Сантон
Давиде Сантон
90
10
Йоветич
Стеван Йоветич
90
18
Медель
Гари Медель
90
77
Брозович
Марсело Брозович
90
3
Мело
Фелипе Мело
63
44
Перишич
Иван Перишич
90
9
Икарди
Мауро Икарди
90
Запасные
30
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
14
Монтойя
Мартин Монтойя
23
Раноккия
Андреа Раноккия
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
12
Теллес
Алекс Теллес
13
Гуарин
Фреди Гуарин
7
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
27
Ньюкури
Ассане Ньюкури
8
Паласио
Родриго Паласио
97
Манай
Рей Манай
Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
33
Эвра
Патрис Эвра
90
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
15
Барцальи
Андреа Барцальи
90
10
Дзадза
Симоне Дзадза
77
6
Погба
Поль Погба
90
6
Хедира
Сами Хедира
90
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
90
23
Куадрадо
Хуан Куадрадо
90
9
Мората
Альваро Мората
69
Запасные
25
Нето
Нето
26
Сандро
Алекс Сандро
24
Ругани
Даниэле Ругани
20
Падоин
Симоне Падоин
22
Асамоа
Квадво Асамоа
88
Эрнанес
Эрнанес
37
Перейра
Роберто Перейра
27
Стураро
Стефано Стураро
13
Лемина
Марио Лемина
9
Манджукич
Марио Манджукич
9
Дибала
Пауло Дибала
77
Буэнакаса
Серхио Буэнакаса