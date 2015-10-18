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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Верона
Верона
Паццини 41
1:1
Матч завершен
Удинезе
Удине
Теро 84
Серия А, 8 тур
Серия А,
8 тур
Италия
18 окт. 2015, 16:00 МСК
18.10.2015, 16:00 МСК
воскресенье
Клаудио Гавиллуччи
Клаудио Гавиллуччи
Главный Судья
Составы
Верона
мин
1
Рафаэль
Рафаэль
90
4
Маркес
Рафаэль Маркес
90
69
Супрайен
Самуэль Супрайен
90
18
Морас
Вангелис Морас
90
21
Хуанито
Хуанито
90
27
Матузалем
Матузалем
56
10
Халлфредссон
Эмил Халлфредссон
90
19
Греко
Леандро Греко
86
26
Сала
Джакопо Сала
90
11
Паццини
Джампаоло Паццини
41'
41'
90
16
Силигарди
Лука Силигарди
75
Запасные
35
Коппола
Фердинандо Коппола
95
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
3
Пизано
Эрос Пизано
22
Бьянкетти
Маттео Бьянкетти
5
Хеландер
Филип Хеландер
41
Винк
Клаудио Винк
23
Ионицэ
Артур Ионицэ
7
Янкович
Бошко Янкович
77
Вшолек
Павел Вшолек
Удинезе
мин
31
Карнезис
Орестис Карнезис
90
30
Фелипе
Фелипе
75
2
Ваге
Молла Ваге
90
5
Данило
Данило
90
53
Аднан
Али Аднан
90
20
Лоди
Франческо Лоди
90
7
Маркиньо
Маркиньо
63
16
Итурра
Мануэль Итурра
55
8
Фернандеш
Бруну Фернандеш
90
21
Эденилсон
Эденилсон
90
10
Ди Натале
Антонио Ди Натале
90
Запасные
97
Мерет
Алекс Мерет
28
Ромо
Рафаэль Ромо
11
Домицци
Маурицио Домицци
13
Инсуа
Эмануэль Инсуа
26
Паскуале
Джиованни Паскуале
7
Агьеманг-Баду
Эммануэль Агьеманг-Баду
89
Пирис
Иван Пирис
27
Видмер
Силвэн Видмер
41
Понтиссо
Симоне Понтиссо
77
Теро
Сирил Теро
84'
94
Агирре
Родриго Агирре
18
Перица
Стипе Перица