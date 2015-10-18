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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Дженоа
Генуя
Паволетти 13
Гакпе 17
Тахцидис 90
3:2
Матч завершен
Кьево
Верона
Палоски 1
Пеллисьер 77
Серия А, 8 тур
Серия А,
8 тур
Италия
18 окт. 2015, 16:00 МСК
18.10.2015, 16:00 МСК
воскресенье
Паоло Сильвио Маццолени
Паоло Сильвио Маццолени
Главный Судья
Составы
Дженоа
мин
1
Перин
Маттиа Перин
90
8
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
4
Де Майо
Себастьян Де Майо
90
5
Иццо
Армандо Иццо
90
31
Джемаили
Блерим Джемаили
90
88
Ринкон
Томас Ринкон
90
20
Коста
Тино Коста
78
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
90
13
Гакпе
Серж Гакпе
17'
17'
57
10
Перотти
Диего Перотти
88
19
Паволетти
Леонардо Паволетти
13'
13'
90
Запасные
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
27
Уйкани
Самир Уйкани
15
Марчезе
Джиованни Марчезе
24
Муньос
Эсекьель Муньос
11
Фигейраш
Диого Фигейраш
77
Тахцидис
Панайотис Тахцидис
90'
90
Сиссоко
Исса Сиссоко
18
Нтчам
Оливье Нтчам
16
Капель
Диего Капель
22
Лазович
Дарко Лазович
Кьево
мин
1
Биццарри
Альбано Биццарри
90
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
18
Гобби
Массимо Гобби
90
12
Цесар
Боштьян Цесар
90
7
Матиелло
Федерико Матиелло
90
23
Бирса
Вальтер Бирса
90
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
63
4
Ригони
Никола Ригони
90
19
Кастро
Лукас Кастро
90
43
Палоски
Альберто Палоски
1'
1'
73
69
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
86
Запасные
90
Секулин
Андреа Секулин
32
Брессан
Вальтер Брессан
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
20
Сардо
Дженнаро Сардо
21
Фрей
Николас Фрей
29
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
7
Пепе
Симоне Пепе
6
Пинци
Джампьеро Пинци
8
Радованович
Иван Радованович
10
Кристиансен
Андерс Кристиансен
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
77'
45
Инглесе
Роберто Инглесе