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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Фрозиноне
Фрозиноне
Паганини 53
Дионизи 55
2:0
Матч завершен
Сампдория
Генуя
Серия А, 8 тур
Серия А,
8 тур
Италия
18 окт. 2015, 16:00 МСК
18.10.2015, 16:00 МСК
воскресенье
Массимилиано Иррати
Массимилиано Иррати
Главный Судья
Составы
Фрозиноне
мин
6
Бланчард
Леонардо Бланчард
90
33
Леали
Никола Леали
90
3
Кривелло
Роберто Кривелло
90
24
Диаките
Модибо Диаките
90
28
Рози
Алеандро Рози
90
8
Гучер
Роберт Гучер
81
10
Соддимо
Данило Соддимо
68
22
Чибса
Раман Чибса
90
18
Дионизи
Федерико Дионизи
55'
55'
87
9
Чиофани
Даниэл Чиофани
90
17
Паганини
Лука Паганини
53'
53'
90
Запасные
1
Саппино
Массимо Саппино
13
Киофани
Маттео Киофани
4
Руссо
Адриано Руссо
21
Бертончини
Давиде Бертончини
23
Саммарко
Паоло Саммарко
19
Тонев
Александар Тонев
7
Фрара
Алекссандро Фрара
5
Гори
Мирко Гори
9
Лонго
Самуэле Лонго
22
Кастильо
Николас Кастильо
11
Верде
Даниэле Верде
29
Карлини
Массимилиано Карлини
Сампдория
мин
2
Вивиано
Эмилиано Вивиано
90
4
Мойсандер
Никлас Мойсандер
90
19
Реджини
Васко Реджини
90
87
Жуканович
Эрвин Жуканович
84
13
Перейра
Педро Перейра
90
77
Карбонеро
Карлос Карбонеро
90
21
Сориано
Роберто Сориано
90
95
Иван
Давид Иван
65
23
Эдер
Эдер
90
99
Кассано
Антонио Кассано
90
24
Муриэль
Луис Муриэль
84
Запасные
1
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
57
Бриноли
Альберто Бриноли
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
5
Кассани
Маттиа Кассани
17
Паломбо
Анджело Паломбо
8
Корреа
Хоакин Корреа
92
Рокка
Микеле Рокка
9
Родригес
Алехандро Родригес
11
Бонаццоли
Федерико Бонаццоли