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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Пинилья 7
Гомес 43
Чигарини 63
3:0
Матч завершен
Карпи
Карпи
Серия А, 8 тур
Серия А,
8 тур
Италия
18 окт. 2015, 16:00 МСК
18.10.2015, 16:00 МСК
воскресенье
Фабрицио Паскуа
Фабрицио Паскуа
Главный Судья
Составы
Аталанта
мин
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
90
93
Драме
Букари Драме
90
2
Стендардо
Гульермо Стендардо
90
13
Масиелло
Андреа Масиелло
90
22
Толой
Рафаэл Толой
90
21
Чигарини
Лука Чигарини
63'
63'
70
11
Моралес
Максимильяно Моралес
90
15
Гомес
Алехандро Гомес
43'
43'
76
95
Грасси
Альберто Грасси
83
15
де Рон
Мартен де Рон
90
51
Пинилья
Маурисио Пинилья
7'
7'
90
Запасные
30
Басси
Давиде Басси
6
Беллини
Джанпаоло Беллини
28
Бривио
Давиде Бривио
33
Черубин
Николо Черубин
24
Конти
Андреа Конти
8
Мильяччо
Джулио Мильяччо
17
Кармона
Карлос Кармона
77
Раймонди
Кристиан Раймонди
7
Д'Алессандро
Марко Д'Алессандро
27
Куртич
Ясмин Куртич
19
Денис
Херман Денис
45
Монакелло
Гаэтано Монакелло
Карпи
мин
27
Белец
Вид Белец
90
18
Бубнич
Игор Бубнич
90
6
Гальоло
Риккардо Гальоло
90
3
Летизия
Гаэтано Летизия
73
5
Дзаккардо
Кристиан Дзаккардо
90
10
Лаццари
Андреа Лаццари
90
34
Силва
Габриэль Силва
90
4
Кофи
Исаак Кофи
90
69
Феделе
Маттео Феделе
55
9
Боррьелло
Марко Боррьелло
90
7
Ридер
Ридер
90
Запасные
22
Бенусси
Франческо Бенусси
1
Бркич
Зелько Бркич
33
Сполли
Николас Сполли
21
Романьоли
Симоне Романьоли
2
Уоллес
Уоллес
20
Лолло
Лоренцо Лолло
8
Бьянко
Раффаэле Бьянко
14
Хино
Федерико Хино
99
Мбакогу
Джерри Мбакогу
15
Ласанья
Кевин Ласанья