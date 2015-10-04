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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Удинезе
Удине
Ди Натале 47
1:1
Матч завершен
Дженоа
Генуя
Перотти 76
Серия А, 7 тур
Серия А,
7 тур
Италия
4 окт. 2015, 16:00 МСК
4.10.2015, 16:00 МСК
воскресенье
Анджело Червеллера
Анджело Червеллера
Главный Судья
Составы
Удинезе
мин
31
Карнезис
Орестис Карнезис
90
30
Фелипе
Фелипе
70
2
Ваге
Молла Ваге
90
5
Данило
Данило
90
53
Аднан
Али Аднан
90
20
Лоди
Франческо Лоди
83
7
Агьеманг-Баду
Эммануэль Агьеманг-Баду
90
7
Маркиньо
Маркиньо
90
21
Эденилсон
Эденилсон
64
10
Ди Натале
Антонио Ди Натале
47'
47'
90
77
Теро
Сирил Теро
90
Запасные
28
Ромо
Рафаэль Ромо
97
Мерет
Алекс Мерет
11
Домицци
Маурицио Домицци
13
Инсуа
Эмануэль Инсуа
26
Паскуале
Джиованни Паскуале
33
Коне
Панайотис Коне
89
Пирис
Иван Пирис
16
Итурра
Мануэль Итурра
8
Фернандеш
Бруну Фернандеш
27
Видмер
Силвэн Видмер
94
Агирре
Родриго Агирре
18
Перица
Стипе Перица
Дженоа
мин
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
90
8
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
4
Де Майо
Себастьян Де Майо
90
5
Иццо
Армандо Иццо
90
16
Капель
Диего Капель
46
31
Джемаили
Блерим Джемаили
84
88
Ринкон
Томас Ринкон
90
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
90
90
Сиссоко
Исса Сиссоко
90
13
Гакпе
Серж Гакпе
90
10
Перотти
Диего Перотти
76'
76'
90
Запасные
27
Уйкани
Самир Уйкани
1
Перин
Маттиа Перин
15
Марчезе
Джиованни Марчезе
11
Фигейраш
Диого Фигейраш
77
Тахцидис
Панайотис Тахцидис
18
Нтчам
Оливье Нтчам
22
Лазович
Дарко Лазович
19
Паволетти
Леонардо Паволетти