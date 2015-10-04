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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Сампдория
Генуя
Муриэль 51
1:1
Матч завершен
Интер
Милан
Перишич 76
Серия А, 7 тур
Серия А,
7 тур
Италия
4 окт. 2015, 16:00 МСК
4.10.2015, 16:00 МСК
воскресенье
Джанлука Рокки
Джанлука Рокки
Главный Судья
Составы
Сампдория
мин
2
Вивиано
Эмилиано Вивиано
90
3
Месба
Джамел Месба
90
4
Мойсандер
Никлас Мойсандер
90
87
Жуканович
Эрвин Жуканович
90
13
Перейра
Педро Перейра
90
7
Фернандо
Фернандо
87
8
Баррето
Эдгар Баррето
90
21
Сориано
Роберто Сориано
90
8
Корреа
Хоакин Корреа
56
23
Эдер
Эдер
90
24
Муриэль
Луис Муриэль
51'
51'
76
Запасные
1
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
57
Бриноли
Альберто Бриноли
19
Реджини
Васко Реджини
17
Паломбо
Анджело Паломбо
77
Карбонеро
Карлос Карбонеро
95
Иван
Давид Иван
92
Рокка
Микеле Рокка
99
Кассано
Антонио Кассано
9
Родригес
Алехандро Родригес
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
21
Сантон
Давиде Сантон
89
24
Мурильо
Джейсон Мурильо
90
12
Теллес
Алекс Теллес
90
3
Мело
Фелипе Мело
90
13
Гуарин
Фреди Гуарин
90
44
Перишич
Иван Перишич
76'
76'
90
18
Медель
Гари Медель
90
7
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
63
8
Паласио
Родриго Паласио
71
9
Икарди
Мауро Икарди
90
Запасные
46
Берни
Томмазо Берни
30
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
14
Монтойя
Мартин Монтойя
23
Раноккия
Андреа Раноккия
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
5
Жуан
Жуан
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
77
Брозович
Марсело Брозович
27
Ньюкури
Ассане Ньюкури
11
Биабиани
Джонатан Биабиани
8
Льяич
Адем Льяич
97
Манай
Рей Манай