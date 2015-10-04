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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Лацио
Рим
Кейта 80
Джорджевич 90
2:0
Матч завершен
Фрозиноне
Фрозиноне
Серия А, 7 тур
Серия А,
7 тур
Италия
4 окт. 2015, 19:00 МСК
4.10.2015, 19:00 МСК
воскресенье
Марко Ди Белло
Марко Ди Белло
Главный Судья
Составы
Лацио
мин
22
Маркетти
Федерико Маркетти
38
8
Баста
Душан Баста
62
18
Джентилетти
Сантьяго Джентилетти
90
2
Худт
Уэсли Худт
90
20
Билья
Лукас Билья
90
19
Лулич
Сенад Лулич
90
16
Пароло
Марко Пароло
90
7
Андерсон
Фелипе Андерсон
90
32
Катальди
Данило Катальди
90
9
Джорджевич
Филип Джорджевич
90'
90'
90
88
Кишна
Рикардо Кишна
61
Запасные
1
Бериша
Этрит Бериша
26
Раду
Штефан Раду
13
Конко
Абдулай Конко
5
Брафхайд
Эдсон Брафхайд
6
Маури
Стефано Маури
87
Кандрева
Антонио Кандрева
14
Моррисон
Равель Моррисон
23
Онази
Огений Онази
4
Патрик
Патрик
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
21
Матри
Алессандро Матри
14
Кейта
Бальде Кейта
80'
Фрозиноне
мин
33
Леали
Никола Леали
90
6
Бланчард
Леонардо Бланчард
90
21
Бертончини
Давиде Бертончини
90
28
Рози
Алеандро Рози
90
20
Павлович
Даниэль Павлович
86
8
Гучер
Роберт Гучер
90
10
Соддимо
Данило Соддимо
85
22
Чибса
Раман Чибса
90
18
Дионизи
Федерико Дионизи
90
9
Чиофани
Даниэл Чиофани
90
17
Паганини
Лука Паганини
74
Запасные
23
Гомис
Лис Гомис
1
Саппино
Массимо Саппино
13
Киофани
Маттео Киофани
4
Руссо
Адриано Руссо
3
Кривелло
Роберто Кривелло
23
Саммарко
Паоло Саммарко
19
Тонев
Александар Тонев
7
Фрара
Алекссандро Фрара
5
Гори
Мирко Гори
22
Кастильо
Николас Кастильо
11
Верде
Даниэле Верде
29
Карлини
Массимилиано Карлини