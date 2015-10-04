Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Иличич 6
Валеро 34
Верду 90
3:0
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Серия А, 7 тур
Серия А,
7 тур
Италия
4 окт. 2015, 21:45 МСК
4.10.2015, 21:45 МСК
воскресенье
Давиде Масса
Давиде Масса
Главный Судья
Составы
Фиорентина
мин
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
90
2
Гонсало
Гонсало
90
40
Томович
Ненад Томович
90
13
Астори
Давиде Астори
90
28
Алонсо
Маркос Алонсо
90
20
Валеро
Борха Валеро
34'
34'
82
5
Бадель
Милан Бадель
90
72
Иличич
Йосип Иличич
6'
6'
74
16
Блащиковски
Якуб Блащиковски
90
9
Калинич
Никола Калинич
90
29
Бернардески
Федерико Бернардески
67
Запасные
24
Леццерини
Лука Леццерини
33
Сепе
Луиджи Сепе
32
Ронкалья
Факундо Ронкалья
21
Верду
Хоан Верду
90'
18
Суарес
Марио Суарес
14
Фернандес
Матиас Фернандес
8
Весино
Матиас Весино
22
Росси
Джузеппе Росси
30
Бабакар
Хума Бабакар
11
Ребич
Анте Ребич
Аталанта
мин
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
90
93
Драме
Букари Драме
90
29
Палетта
Габриэль Палетта
90
13
Масиелло
Андреа Масиелло
90
22
Толой
Рафаэл Толой
90
11
Моралес
Максимильяно Моралес
90
15
Гомес
Алехандро Гомес
90
27
Куртич
Ясмин Куртич
6
95
Грасси
Альберто Грасси
90
15
де Рон
Мартен де Рон
81
19
Денис
Херман Денис
46
Запасные
1
Радунович
Борис Радунович
30
Басси
Давиде Басси
6
Беллини
Джанпаоло Беллини
2
Стендардо
Гульермо Стендардо
33
Черубин
Николо Черубин
24
Конти
Андреа Конти
8
Мильяччо
Джулио Мильяччо
21
Чигарини
Лука Чигарини
17
Кармона
Карлос Кармона
77
Раймонди
Кристиан Раймонди
7
Д'Алессандро
Марко Д'Алессандро
45
Монакелло
Гаэтано Монакелло