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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Кьево
Верона
Кастро 83
1:1
Матч завершен
Верона
Верона
Пизано 70
Серия А, 7 тур
Серия А,
7 тур
Италия
3 окт. 2015, 21:45 МСК
3.10.2015, 21:45 МСК
суббота
Даниэле Довери
Даниэле Довери
Главный Судья
Составы
Кьево
мин
1
Биццарри
Альбано Биццарри
90
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
70
18
Гобби
Массимо Гобби
90
12
Цесар
Боштьян Цесар
90
21
Фрей
Николас Фрей
90
23
Бирса
Вальтер Бирса
54
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
83
4
Ригони
Никола Ригони
90
19
Кастро
Лукас Кастро
83'
83'
90
43
Палоски
Альберто Палоски
90
69
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
90
Запасные
90
Секулин
Андреа Секулин
32
Брессан
Вальтер Брессан
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
20
Сардо
Дженнаро Сардо
29
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
7
Матиелло
Федерико Матиелло
7
Пепе
Симоне Пепе
6
Пинци
Джампьеро Пинци
8
Радованович
Иван Радованович
10
Кристиансен
Андерс Кристиансен
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
45
Инглесе
Роберто Инглесе
Верона
мин
1
Рафаэль
Рафаэль
90
69
Супрайен
Самуэль Супрайен
90
18
Морас
Вангелис Морас
90
3
Пизано
Эрос Пизано
70'
70'
90
5
Хеландер
Филип Хеландер
90
21
Хуанито
Хуанито
85
10
Халлфредссон
Эмил Халлфредссон
90
19
Греко
Леандро Греко
90
26
Сала
Джакопо Сала
80
16
Вивиани
Федерико Вивиани
90
7
Янкович
Бошко Янкович
80
Запасные
35
Коппола
Фердинандо Коппола
95
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
6
Альбертацци
Микеланжело Альбертацци
22
Бьянкетти
Маттео Бьянкетти
41
Винк
Клаудио Винк
27
Матузалем
Матузалем
20
Цаканьи
Маттиа Цаканьи
16
Силигарди
Лука Силигарди
77
Вшолек
Павел Вшолек