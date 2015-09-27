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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Дефрель 3
1:1
Матч завершен
Кьево
Верона
Палоски 24
Серия А, 6 тур
Серия А,
6 тур
Италия
27 сент. 2015, 16:00 МСК
27.09.2015, 16:00 МСК
воскресенье
Микаэль Фаббри
Микаэль Фаббри
Главный Судья
Составы
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
28
Каннаваро
Паоло Каннаваро
46
31
Пелузо
Федерико Пелузо
90
11
Врсалько
Шиме Врсалько
90
26
Терранова
Эмануэле Терранова
90
7
Миссироли
Симоне Миссироли
90
32
Дункан
Альфред Дункан
90
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
90
83
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
71
92
Дефрель
Грегор Дефрель
3'
3'
90
25
Берарди
Доменико Берарди
82
Запасные
79
Пеголо
Джанлука Пеголо
1
Помини
Альберто Помини
20
Ариаудо
Лоренцо Ариаудо
23
Гаццола
Марсело Гаццола
21
Фонтанези
Леонардо Фонтанези
8
Бьондини
Давиде Бьондини
10
Лариби
Карим Лариби
6
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
17
Сансоне
Никола Сансоне
16
Политано
Маттео Политано
9
Фальчинелли
Диего Фальчинелли
Кьево
мин
1
Биццарри
Альбано Биццарри
90
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
31
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
18
Гобби
Массимо Гобби
90
29
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
90
7
Пепе
Симоне Пепе
65
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
90
4
Ригони
Никола Ригони
90
19
Кастро
Лукас Кастро
83
43
Палоски
Альберто Палоски
24'
24'
90
69
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
90
Запасные
90
Секулин
Андреа Секулин
32
Брессан
Вальтер Брессан
20
Сардо
Дженнаро Сардо
21
Фрей
Николас Фрей
12
Цесар
Боштьян Цесар
7
Матиелло
Федерико Матиелло
6
Пинци
Джампьеро Пинци
23
Бирса
Вальтер Бирса
8
Радованович
Иван Радованович
10
Кристиансен
Андерс Кристиансен
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
45
Инглесе
Роберто Инглесе