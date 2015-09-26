Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Рома
Рим
Манолас 24
Пьянич 28
Жервиньо 31
Салах 51
Динь 68
5:1
Матч завершен
Карпи
Карпи
Боррьелло 34
Серия А, 6 тур
Серия А,
6 тур
Италия
26 сент. 2015, 19:00 МСК
26.09.2015, 19:00 МСК
суббота
Массимилиано Иррати
Массимилиано Иррати
Главный Судья
Составы
Рома
мин
26
Де Санктис
Морган Де Санктис
90
44
Манолас
Костас Манолас
24'
24'
90
21
Динь
Люка Динь
68'
68'
90
13
Майкон
Майкон
90
20
Кейта
Сейду Кейта
21
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
15
Пьянич
Миралем Пьянич
28'
28'
90
4
Наингголан
Раджа Наингголан
90
9
Джеко
Эдин Джеко
46
27
Жервиньо
Жервиньо
31'
31'
90
11
Салах
Мохамед Салах
51'
51'
90
Запасные
59
Поп
Ионут Поп
1
Лобонц
Богдан Лобонц
35
Торосидис
Василис Торосидис
5
Кастан
Леандро Кастан
23
Гьембер
Норберт Гьембер
33
Эмерсон
Эмерсон
21
Ванкер
Вильям Ванкер
48
Учан
Салих Учан
52
Ди Ливио
Лоренцо Ди Ливио
10
Тотти
Франческо Тотти
7
Итурбе
Хуан Итурбе
18
Понсе
Эсекьель Понсе
Карпи
мин
1
Бркич
Зелько Бркич
90
21
Романьоли
Симоне Романьоли
46
6
Гальоло
Риккардо Гальоло
90
3
Летизия
Гаэтано Летизия
90
5
Дзаккардо
Кристиан Дзаккардо
90
34
Силва
Габриэль Силва
90
4
Кофи
Исаак Кофи
90
8
Бьянко
Раффаэле Бьянко
90
69
Феделе
Маттео Феделе
55
9
Боррьелло
Марко Боррьелло
34'
34'
72
7
Ридер
Ридер
90
Запасные
27
Белец
Вид Белец
12
Лиотти
Андреа Лиотти
2
Уоллес
Уоллес
18
Бубнич
Игор Бубнич
10
Лаццари
Андреа Лаццари
29
Мартиньо
Рафаэль Мартиньо
43
Иньигес
Гаспар Иньигес
19
Паскиути
Лоренцо Паскиути
11
Ди Гаудио
Антонио Ди Гаудио
14
Хино
Федерико Хино
15
Ласанья
Кевин Ласанья