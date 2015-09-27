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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
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Матч завершен
Интер
Милан
Икарди 58
1:4
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Иличич 4
Калинич 17
Калинич 21
Калинич 75
Серия А, 6 тур
Серия А,
6 тур
Италия
27 сент. 2015, 21:45 МСК
27.09.2015, 21:45 МСК
воскресенье
Антонио Дамато
Антонио Дамато
Главный Судья
Составы
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
12
Теллес
Алекс Теллес
90
18
Медель
Гари Медель
90
25
Миранда
Жоао Миранда
90
21
Сантон
Давиде Сантон
90
8
Паласио
Родриго Паласио
90
13
Гуарин
Фреди Гуарин
76
7
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
46
3
Мело
Фелипе Мело
90
44
Перишич
Иван Перишич
59
9
Икарди
Мауро Икарди
58'
58'
90
Запасные
30
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
14
Монтойя
Мартин Монтойя
23
Раноккия
Андреа Раноккия
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
5
Жуан
Жуан
93
Димарко
Федерико Димарко
77
Брозович
Марсело Брозович
27
Ньюкури
Ассане Ньюкури
11
Биабиани
Джонатан Биабиани
8
Льяич
Адем Льяич
97
Манай
Рей Манай
Фиорентина
мин
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
90
28
Алонсо
Маркос Алонсо
90
2
Гонсало
Гонсало
90
13
Астори
Давиде Астори
90
40
Ронкалья
Факундо Ронкалья
74
16
Блащиковски
Якуб Блащиковски
69
72
Иличич
Йосип Иличич
4'
4'
90
20
Валеро
Борха Валеро
90
5
Бадель
Милан Бадель
80
8
Весино
Матиас Весино
90
9
Калинич
Никола Калинич
17'
21'
75'
17', 21', 75'
90
Запасные
24
Леццерини
Лука Леццерини
33
Сепе
Луиджи Сепе
40
Томович
Ненад Томович
3
Жилберто
Жилберто
21
Верду
Хоан Верду
18
Суарес
Марио Суарес
14
Фернандес
Матиас Фернандес
22
Росси
Джузеппе Росси
30
Бабакар
Хума Бабакар
29
Бернардески
Федерико Бернардески
11
Ребич
Анте Ребич