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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Верона
Верона
Хеландер 33
1:2
Матч завершен
Лацио
Рим
Билья 63
Пароло 86
Серия А, 6 тур
Серия А,
6 тур
Италия
27 сент. 2015, 16:00 МСК
27.09.2015, 16:00 МСК
воскресенье
Пьеро Джакомелли
Пьеро Джакомелли
Главный Судья
Составы
Верона
мин
1
Рафаэль
Рафаэль
90
69
Супрайен
Самуэль Супрайен
90
18
Морас
Вангелис Морас
90
3
Пизано
Эрос Пизано
90
5
Хеландер
Филип Хеландер
33'
33'
90
21
Хуанито
Хуанито
55
10
Халлфредссон
Эмил Халлфредссон
78
19
Греко
Леандро Греко
61
26
Сала
Джакопо Сала
90
16
Вивиани
Федерико Вивиани
90
7
Янкович
Бошко Янкович
90
Запасные
95
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
35
Коппола
Фердинандо Коппола
6
Альбертацци
Микеланжело Альбертацци
22
Бьянкетти
Маттео Бьянкетти
41
Винк
Клаудио Винк
27
Матузалем
Матузалем
20
Цаканьи
Маттиа Цаканьи
77
Вшолек
Павел Вшолек
Лацио
мин
22
Маркетти
Федерико Маркетти
90
8
Баста
Душан Баста
90
18
Джентилетти
Сантьяго Джентилетти
90
33
Маурисио
Маурисио
90
20
Билья
Лукас Билья
63'
63'
90
19
Лулич
Сенад Лулич
90
16
Пароло
Марко Пароло
86'
86'
90
7
Андерсон
Фелипе Андерсон
82
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
90
9
Джорджевич
Филип Джорджевич
61
88
Кишна
Рикардо Кишна
61
Запасные
55
Гуерриери
Гуидо Гуерриери
1
Бериша
Этрит Бериша
26
Раду
Штефан Раду
5
Брафхайд
Эдсон Брафхайд
2
Худт
Уэсли Худт
27
Сек
Мустафа Сек
6
Маури
Стефано Маури
14
Моррисон
Равель Моррисон
23
Онази
Огений Онази
32
Катальди
Данило Катальди
4
Патрик
Патрик
14
Кейта
Бальде Кейта