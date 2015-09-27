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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Дженоа
Генуя
Джемаили 10
1:0
Матч завершен
Милан
Милан
Серия А, 6 тур
Серия А,
6 тур
Италия
27 сент. 2015, 13:30 МСК
27.09.2015, 13:30 МСК
воскресенье
Паоло Тальявенто
Паоло Тальявенто
Главный Судья
Составы
Дженоа
мин
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
90
15
Марчезе
Джиованни Марчезе
70
8
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
4
Де Майо
Себастьян Де Майо
90
11
Фигейраш
Диого Фигейраш
56
16
Капель
Диего Капель
90
31
Джемаили
Блерим Джемаили
10'
10'
90
88
Ринкон
Томас Ринкон
90
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
90
10
Перотти
Диего Перотти
90
19
Паволетти
Леонардо Паволетти
85
Запасные
27
Уйкани
Самир Уйкани
39
Соммарива
Даниэле Соммарива
5
Иццо
Армандо Иццо
40
Эрарди
Марио Эрарди
77
Тахцидис
Панайотис Тахцидис
18
Нтчам
Оливье Нтчам
13
Гакпе
Серж Гакпе
22
Лазович
Дарко Лазович
98
Асенсио
Рауль Асенсио
Милан
мин
23
Лопес
Диего Лопес
90
17
Сапата
Кристиан Сапата
90
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
90
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
96
Калабрия
Давиде Калабрия
90
34
Де Йонг
Найджел Де Йонг
45
18
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
76
91
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
90
28
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
80
9
Адриано
Луис Адриано
90
45
Балотелли
Марио Балотелли
90
Запасные
32
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
33
Алекс
Алекс
31
Антонелли
Лука Антонелли
15
Эли
Родриго Эли
23
Ночерино
Антонио Ночерино
27
Куцка
Юрай Куцка
16
Поли
Андреа Поли
10
Хонда
Кейсуке Хонда
30
Сусо
Сусо
11
Черчи
Алессио Черчи
70
Бакка
Карлос Бакка