Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Фрозиноне
Фрозиноне
Дионизи 58
Дионизи 71
2:0
Матч завершен
Эмполи
Эмполи
Серия А, 6 тур
Серия А,
6 тур
Италия
28 сент. 2015, 20:00 МСК
28.09.2015, 20:00 МСК
понедельник
Марко Гуида
Марко Гуида
Главный Судья
Составы
Фрозиноне
мин
6
Бланчард
Леонардо Бланчард
90
33
Леали
Никола Леали
90
24
Диаките
Модибо Диаките
90
28
Рози
Алеандро Рози
90
20
Павлович
Даниэль Павлович
90
23
Саммарко
Паоло Саммарко
90
19
Тонев
Александар Тонев
64
10
Соддимо
Данило Соддимо
73
5
Гори
Мирко Гори
82
18
Дионизи
Федерико Дионизи
58'
71'
58', 71'
90
9
Чиофани
Даниэл Чиофани
90
Запасные
1
Саппино
Массимо Саппино
13
Киофани
Маттео Киофани
4
Руссо
Адриано Руссо
3
Кривелло
Роберто Кривелло
21
Бертончини
Давиде Бертончини
8
Гучер
Роберт Гучер
22
Чибса
Раман Чибса
7
Фрара
Алекссандро Фрара
9
Лонго
Самуэле Лонго
22
Кастильо
Николас Кастильо
11
Верде
Даниэле Верде
17
Паганини
Лука Паганини
Эмполи
мин
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
90
11
Кроче
Даниэле Кроче
70
15
Коста
Андреа Коста
90
2
Лорини
Венсан Лорини
74
26
Тонелли
Лоренцо Тонелли
90
21
Мариу Руй
Мариу Руй
90
27
Зелински
Петр Зелински
90
8
Сапонара
Риккардо Сапонара
90
6
Диуссе
Ассане Диуссе
90
7
Маккароне
Массимо Маккароне
90
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли
70
Запасные
23
Пелаготти
Альберто Пелаготти
31
Кампорезе
Микеле Кампорезе
3
Дзамбелли
Марко Дзамбелли
19
Барба
Федерико Барба
6
Биттанте
Лука Биттанте
77
Бюхель
Марсель Бюхель
17
Маиелло
Раффаэле Маиелло
32
Паредес
Леандро Паредес
12
Роналдо
Роналдо
33
Крунич
Раде Крунич
10
Ливайя
Марко Ливайя
22
Пью
Алессандро Пью