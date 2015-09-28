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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Мойсандер 6
Денис 90
2:1
Матч завершен
Сампдория
Генуя
Сориано 90
Серия А, 6 тур
Серия А,
6 тур
Италия
28 сент. 2015, 22:00 МСК
28.09.2015, 22:00 МСК
понедельник
Паоло Валери
Паоло Валери
Главный Судья
Составы
Аталанта
мин
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
90
6
Беллини
Джанпаоло Беллини
90
93
Драме
Букари Драме
90
29
Палетта
Габриэль Палетта
90
22
Толой
Рафаэл Толой
90
11
Моралес
Максимильяно Моралес
90
15
Гомес
Алехандро Гомес
90
27
Куртич
Ясмин Куртич
75
95
Грасси
Альберто Грасси
62
15
де Рон
Мартен де Рон
90
51
Пинилья
Маурисио Пинилья
32
Запасные
1
Радунович
Борис Радунович
30
Басси
Давиде Басси
13
Масиелло
Андреа Масиелло
33
Черубин
Николо Черубин
44
Крешич
Антон Крешич
24
Конти
Андреа Конти
8
Мильяччо
Джулио Мильяччо
21
Чигарини
Лука Чигарини
77
Раймонди
Кристиан Раймонди
7
Д'Алессандро
Марко Д'Алессандро
19
Денис
Херман Денис
90'
45
Монакелло
Гаэтано Монакелло
Сампдория
мин
2
Вивиано
Эмилиано Вивиано
90
3
Месба
Джамел Месба
90
4
Мойсандер
Никлас Мойсандер
6'
6'
90
87
Жуканович
Эрвин Жуканович
90
13
Перейра
Педро Перейра
90
7
Фернандо
Фернандо
90
8
Баррето
Эдгар Баррето
90
21
Сориано
Роберто Сориано
90'
90'
90
8
Корреа
Хоакин Корреа
61
23
Эдер
Эдер
90
24
Муриэль
Луис Муриэль
70
Запасные
1
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
57
Бриноли
Альберто Бриноли
19
Реджини
Васко Реджини
17
Паломбо
Анджело Паломбо
20
Крстичич
Ненад Крстичич
77
Карбонеро
Карлос Карбонеро
95
Иван
Давид Иван
92
Рокка
Микеле Рокка
99
Кассано
Антонио Кассано
9
Родригес
Алехандро Родригес
11
Бонаццоли
Федерико Бонаццоли