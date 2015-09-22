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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Удинезе
Удине
Агьеманг-Баду 51
Сапата 58
2:3
Матч завершен
Милан
Милан
Балотелли 5
Бонавентура 10
Сапата 45
Серия А, 5 тур
Серия А,
5 тур
Италия
22 сент. 2015, 21:45 МСК
22.09.2015, 21:45 МСК
вторник
Даниэле Довери
Даниэле Довери
Главный Судья
Составы
Удинезе
мин
31
Карнезис
Орестис Карнезис
90
11
Домицци
Маурицио Домицци
90
2
Ваге
Молла Ваге
90
53
Аднан
Али Аднан
73
89
Пирис
Иван Пирис
46
7
Агьеманг-Баду
Эммануэль Агьеманг-Баду
51'
51'
90
16
Итурра
Мануэль Итурра
84
8
Фернандеш
Бруну Фернандеш
90
21
Эденилсон
Эденилсон
90
10
Ди Натале
Антонио Ди Натале
90
77
Теро
Сирил Теро
90
Запасные
28
Ромо
Рафаэль Ромо
97
Мерет
Алекс Мерет
30
Фелипе
Фелипе
75
Арто
Томас Арто
5
Данило
Данило
13
Инсуа
Эмануэль Инсуа
26
Паскуале
Джиованни Паскуале
7
Маркиньо
Маркиньо
27
Видмер
Силвэн Видмер
9
Сапата
Дуван Сапата
58'
94
Агирре
Родриго Агирре
18
Перица
Стипе Перица
Милан
мин
23
Лопес
Диего Лопес
90
17
Сапата
Кристиан Сапата
45'
45'
90
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
90
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
96
Калабрия
Давиде Калабрия
49
34
Де Йонг
Найджел Де Йонг
90
18
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
28
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
10'
10'
90
10
Хонда
Кейсуке Хонда
64
45
Балотелли
Марио Балотелли
5'
5'
90
70
Бакка
Карлос Бакка
80
Запасные
32
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
33
Алекс
Алекс
15
Эли
Родриго Эли
51
Лламас
Андрес Лламас
23
Ночерино
Антонио Ночерино
16
Поли
Андреа Поли
30
Сусо
Сусо
4
Маури
Хосе Маури
73
Локателли
Мануэль Локателли
9
Адриано
Луис Адриано
11
Черчи
Алессио Черчи