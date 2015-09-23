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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Сампдория
Генуя
Эдер 50
Манолас 85
2:1
Матч завершен
Рома
Рим
Салах 69
Серия А, 5 тур
Серия А,
5 тур
Италия
23 сент. 2015, 21:45 МСК
23.09.2015, 21:45 МСК
среда
Лука Банти
Лука Банти
Главный Судья
Составы
Сампдория
мин
2
Вивиано
Эмилиано Вивиано
90
3
Месба
Джамел Месба
90
26
Сильвестре
Матиас Сильвестре
29
87
Жуканович
Эрвин Жуканович
90
13
Перейра
Педро Перейра
90
7
Фернандо
Фернандо
90
8
Баррето
Эдгар Баррето
90
21
Сориано
Роберто Сориано
90
8
Корреа
Хоакин Корреа
60
23
Эдер
Эдер
50'
50'
90
24
Муриэль
Луис Муриэль
78
Запасные
57
Бриноли
Альберто Бриноли
4
Мойсандер
Никлас Мойсандер
19
Реджини
Васко Реджини
17
Паломбо
Анджело Паломбо
18
Христодулопулос
Лазарос Христодулопулос
20
Крстичич
Ненад Крстичич
77
Карбонеро
Карлос Карбонеро
95
Иван
Давид Иван
92
Рокка
Микеле Рокка
99
Кассано
Антонио Кассано
9
Родригес
Алехандро Родригес
11
Бонаццоли
Федерико Бонаццоли
Рома
мин
26
Де Санктис
Морган Де Санктис
90
44
Манолас
Костас Манолас
85'
85'
90
21
Динь
Люка Динь
90
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
90
20
Кейта
Сейду Кейта
90
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
15
Пьянич
Миралем Пьянич
90
24
Фальке
Яго Фальке
60
4
Наингголан
Раджа Наингголан
87
9
Джеко
Эдин Джеко
90
11
Салах
Мохамед Салах
69'
69'
87
Запасные
59
Поп
Ионут Поп
1
Лобонц
Богдан Лобонц
13
Майкон
Майкон
35
Торосидис
Василис Торосидис
5
Кастан
Леандро Кастан
23
Гьембер
Норберт Гьембер
33
Эмерсон
Эмерсон
21
Ванкер
Вильям Ванкер
48
Учан
Салих Учан
27
Жервиньо
Жервиньо
7
Итурбе
Хуан Итурбе
18
Понсе
Эсекьель Понсе