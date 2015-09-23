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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Лацио
Рим
Джорджевич 35
Андерсон 62
2:0
Матч завершен
Дженоа
Генуя
Серия А, 5 тур
Серия А,
5 тур
Италия
23 сент. 2015, 21:45 МСК
23.09.2015, 21:45 МСК
среда
Никола Риццоли
Никола Риццоли
Главный Судья
Составы
Лацио
мин
22
Маркетти
Федерико Маркетти
90
8
Баста
Душан Баста
90
18
Джентилетти
Сантьяго Джентилетти
90
33
Маурисио
Маурисио
90
19
Лулич
Сенад Лулич
90
16
Пароло
Марко Пароло
90
7
Андерсон
Фелипе Андерсон
62'
62'
83
32
Катальди
Данило Катальди
90
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
83
9
Джорджевич
Филип Джорджевич
35'
35'
78
88
Кишна
Рикардо Кишна
90
Запасные
55
Гуерриери
Гуидо Гуерриери
1
Бериша
Этрит Бериша
26
Раду
Штефан Раду
5
Брафхайд
Эдсон Брафхайд
2
Худт
Уэсли Худт
27
Сек
Мустафа Сек
6
Маури
Стефано Маури
14
Моррисон
Равель Моррисон
23
Онази
Огений Онази
4
Патрик
Патрик
70
Айкономидис
Кристофер Айкономидис
14
Кейта
Бальде Кейта
Дженоа
мин
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
90
15
Марчезе
Джиованни Марчезе
90
8
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
4
Де Майо
Себастьян Де Майо
90
88
Ринкон
Томас Ринкон
90
77
Тахцидис
Панайотис Тахцидис
46
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
90
90
Сиссоко
Исса Сиссоко
90
18
Нтчам
Оливье Нтчам
46
21
Пандев
Горан Пандев
90
10
Перотти
Диего Перотти
58
Запасные
27
Уйкани
Самир Уйкани
39
Соммарива
Даниэле Соммарива
11
Фигейраш
Диого Фигейраш
40
Эрарди
Марио Эрарди
31
Джемаили
Блерим Джемаили
16
Капель
Диего Капель
22
Лазович
Дарко Лазович
98
Асенсио
Рауль Асенсио