Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Ювентус
Турин
Дзадза 50
1:1
Матч завершен
Фрозиноне
Фрозиноне
Бланчард 90
Серия А, 5 тур
Серия А,
5 тур
Италия
23 сент. 2015, 21:45 МСК
23.09.2015, 21:45 МСК
среда
Анджело Червеллера
Анджело Червеллера
Главный Судья
Составы
Ювентус
мин
25
Нето
Нето
90
15
Барцальи
Андреа Барцальи
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
26
Сандро
Алекс Сандро
90
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
46
37
Перейра
Роберто Перейра
90
27
Стураро
Стефано Стураро
46
6
Погба
Поль Погба
90
13
Лемина
Марио Лемина
90
10
Дзадза
Симоне Дзадза
50'
50'
77
23
Куадрадо
Хуан Куадрадо
90
Запасные
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
77
Аудеро
Эмиль Аудеро
33
Эвра
Патрис Эвра
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
24
Ругани
Даниэле Ругани
20
Падоин
Симоне Падоин
88
Эрнанес
Эрнанес
9
Дибала
Пауло Дибала
39
Фавилли
Андреа Фавилли
Фрозиноне
мин
6
Бланчард
Леонардо Бланчард
90'
90'
90
33
Леали
Никола Леали
90
13
Киофани
Маттео Киофани
83
3
Кривелло
Роберто Кривелло
90
7
Фрара
Алекссандро Фрара
90
24
Диаките
Модибо Диаките
90
10
Соддимо
Данило Соддимо
90
22
Чибса
Раман Чибса
71
5
Гори
Мирко Гори
90
9
Чиофани
Даниэл Чиофани
90
22
Кастильо
Николас Кастильо
85
Запасные
1
Саппино
Массимо Саппино
23
Гомис
Лис Гомис
28
Рози
Алеандро Рози
4
Руссо
Адриано Руссо
20
Павлович
Даниэль Павлович
21
Бертончини
Давиде Бертончини
23
Саммарко
Паоло Саммарко
19
Тонев
Александар Тонев
18
Дионизи
Федерико Дионизи
11
Верде
Даниэле Верде
17
Паганини
Лука Паганини
29
Карлини
Массимилиано Карлини