Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Интер
Милан
Мело 56
1:0
Матч завершен
Верона
Верона
Серия А, 5 тур
Серия А,
5 тур
Италия
23 сент. 2015, 21:45 МСК
23.09.2015, 21:45 МСК
среда
Кармине Руссо
Кармине Руссо
Главный Судья
Составы
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
21
Сантон
Давиде Сантон
90
25
Миранда
Жоао Миранда
90
12
Теллес
Алекс Теллес
89
3
Мело
Фелипе Мело
56'
56'
90
13
Гуарин
Фреди Гуарин
90
44
Перишич
Иван Перишич
90
18
Медель
Гари Медель
90
7
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
63
8
Льяич
Адем Льяич
57
9
Икарди
Мауро Икарди
90
Запасные
30
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
98
Раду
Ионуц Раду
14
Монтойя
Мартин Монтойя
23
Раноккия
Андреа Раноккия
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
77
Брозович
Марсело Брозович
27
Ньюкури
Ассане Ньюкури
10
Йоветич
Стеван Йоветич
8
Паласио
Родриго Паласио
11
Биабиани
Джонатан Биабиани
97
Манай
Рей Манай
Верона
мин
1
Рафаэль
Рафаэль
90
6
Альбертацци
Микеланжело Альбертацци
71
18
Морас
Вангелис Морас
90
3
Пизано
Эрос Пизано
90
22
Бьянкетти
Маттео Бьянкетти
90
5
Хеландер
Филип Хеландер
90
21
Хуанито
Хуанито
90
19
Греко
Леандро Греко
90
26
Сала
Джакопо Сала
75
16
Вивиани
Федерико Вивиани
90
11
Паццини
Джампаоло Паццини
21
Запасные
95
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
35
Коппола
Фердинандо Коппола
69
Супрайен
Самуэль Супрайен
41
Винк
Клаудио Винк
27
Матузалем
Матузалем
20
Цаканьи
Маттиа Цаканьи
97
Кеккин
Лука Кеккин
74
Джульельмелли
Никола Джульельмелли
16
Силигарди
Лука Силигарди
77
Вшолек
Павел Вшолек