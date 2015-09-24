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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Эмполи
Эмполи
0:1
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Толой 31
Серия А, 5 тур
Серия А,
5 тур
Италия
24 сент. 2015, 21:45 МСК
24.09.2015, 21:45 МСК
четверг
Клаудио Гавиллуччи
Клаудио Гавиллуччи
Главный Судья
Составы
Эмполи
мин
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
90
11
Кроче
Даниэле Кроче
90
22
Пью
Алессандро Пью
46
15
Коста
Андреа Коста
90
26
Тонелли
Лоренцо Тонелли
90
21
Мариу Руй
Мариу Руй
90
3
Дзамбелли
Марко Дзамбелли
90
8
Сапонара
Риккардо Сапонара
90
32
Паредес
Леандро Паредес
90
12
Роналдо
Роналдо
46
7
Маккароне
Массимо Маккароне
79
Запасные
23
Пелаготти
Альберто Пелаготти
31
Кампорезе
Микеле Кампорезе
2
Лорини
Венсан Лорини
19
Барба
Федерико Барба
6
Биттанте
Лука Биттанте
77
Бюхель
Марсель Бюхель
17
Маиелло
Раффаэле Маиелло
27
Зелински
Петр Зелински
6
Диуссе
Ассане Диуссе
33
Крунич
Раде Крунич
10
Ливайя
Марко Ливайя
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли
Аталанта
мин
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
90
93
Драме
Букари Драме
90
29
Палетта
Габриэль Палетта
90
13
Масиелло
Андреа Масиелло
65
22
Толой
Рафаэл Толой
31'
31'
87
11
Моралес
Максимильяно Моралес
90
15
Гомес
Алехандро Гомес
90
27
Куртич
Ясмин Куртич
90
95
Грасси
Альберто Грасси
58
15
де Рон
Мартен де Рон
90
51
Пинилья
Маурисио Пинилья
90
Запасные
1
Радунович
Борис Радунович
30
Басси
Давиде Басси
6
Беллини
Джанпаоло Беллини
2
Стендардо
Гульермо Стендардо
33
Черубин
Николо Черубин
24
Конти
Андреа Конти
8
Мильяччо
Джулио Мильяччо
21
Чигарини
Лука Чигарини
77
Раймонди
Кристиан Раймонди
7
Д'Алессандро
Марко Д'Алессандро
19
Денис
Херман Денис
45
Монакелло
Гаэтано Монакелло