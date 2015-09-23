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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Кьево
Верона
Кастро 75
1:0
Матч завершен
Торино
Турин
Серия А, 5 тур
Серия А,
5 тур
Италия
23 сент. 2015, 21:45 МСК
23.09.2015, 21:45 МСК
среда
Доменико Чели
Доменико Чели
Главный Судья
Составы
Кьево
мин
1
Биццарри
Альбано Биццарри
90
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
12
Цесар
Боштьян Цесар
90
29
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
66
21
Фрей
Николас Фрей
90
6
Пинци
Джампьеро Пинци
90
23
Бирса
Вальтер Бирса
80
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
90
19
Кастро
Лукас Кастро
75'
75'
90
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
55
43
Палоски
Альберто Палоски
90
Запасные
32
Брессан
Вальтер Брессан
90
Секулин
Андреа Секулин
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
18
Гобби
Массимо Гобби
20
Сардо
Дженнаро Сардо
7
Матиелло
Федерико Матиелло
7
Пепе
Симоне Пепе
4
Ригони
Никола Ригони
10
Кристиансен
Андерс Кристиансен
69
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
45
Инглесе
Роберто Инглесе
Торино
мин
30
Паделли
Даниэле Паделли
90
3
Молинаро
Кристиан Молинаро
90
24
Моретти
Эмилиано Моретти
90
5
Бово
Чезаре Бово
90
25
Глик
Камиль Глик
90
20
Вивес
Джузеппе Вивес
90
0
Аква
Африйе Аква
90
16
Базелли
Даниэле Базелли
80
33
Перес
Бруно Перес
80
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
90
17
Мартинес
Джозеф Мартинес
69
Запасные
1
Ичасо
Сальвадор Ичасо
12
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
18
Янссон
Понтус Янссон
21
Силва
Гастон Силва
4
Оби
Жоэль Оби
94
Бенасси
Марко Бенасси
7
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
23
Прсич
Санин Прсич
11
Лопес
Макси Лопес
11
Амаури
Амаури
9
Белотти
Андреа Белотти