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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Карпи
Карпи
0:0
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Серия А, 5 тур
Серия А,
5 тур
Италия
23 сент. 2015, 21:45 МСК
23.09.2015, 21:45 МСК
среда
Джанлука Рокки
Джанлука Рокки
Главный Судья
Составы
Карпи
мин
22
Бенусси
Франческо Бенусси
29
21
Романьоли
Симоне Романьоли
90
18
Бубнич
Игор Бубнич
90
3
Летизия
Гаэтано Летизия
90
5
Дзаккардо
Кристиан Дзаккардо
90
34
Силва
Габриэль Силва
90
4
Кофи
Исаак Кофи
90
20
Лолло
Лоренцо Лолло
90
69
Феделе
Маттео Феделе
90
7
Ридер
Ридер
89
99
Мбакогу
Джерри Мбакогу
68
Запасные
1
Бркич
Зелько Бркич
2
Уоллес
Уоллес
6
Гальоло
Риккардо Гальоло
10
Лаццари
Андреа Лаццари
29
Мартиньо
Рафаэль Мартиньо
43
Иньигес
Гаспар Иньигес
8
Бьянко
Раффаэле Бьянко
19
Паскиути
Лоренцо Паскиути
11
Ди Гаудио
Антонио Ди Гаудио
14
Хино
Федерико Хино
9
Боррьелло
Марко Боррьелло
15
Ласанья
Кевин Ласанья
Наполи
мин
25
Рейна
Пепе Рейна
90
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
31
Гулам
Фаузи Гулам
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
2
Хюсай
Эльсеид Хюсай
90
17
Гамшик
Марек Гамшик
84
14
Мертенс
Дрис Мертенс
68
5
Аллан
Аллан
90
16
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
61
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
90
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
90
Запасные
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
22
Габриэл
Габриэл
4
Энрике
Энрике
11
Маджо
Кристиан Маджо
17
Стринич
Иван Стринич
21
Кирикеш
Влад Кирикеш
77
Эль-Каддури
Омар Эль-Каддури
19
Лопес
Давид Лопес
94
Чалоба
Натаниэль Чалоба
8
Жоржиньо
Жоржиньо
7
Кальехон
Хосе Кальехон
23
Габбиадини
Маноло Габбиадини