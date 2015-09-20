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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Торино
Турин
Квальярелла 17
Квальярелла 24
2:0
Матч завершен
Сампдория
Генуя
Серия А, 4 тур
Серия А,
4 тур
Италия
20 сент. 2015, 16:00 МСК
20.09.2015, 16:00 МСК
воскресенье
Пьеро Джакомелли
Пьеро Джакомелли
Главный Судья
Составы
Торино
мин
30
Паделли
Даниэле Паделли
90
3
Молинаро
Кристиан Молинаро
90
24
Моретти
Эмилиано Моретти
90
5
Бово
Чезаре Бово
90
25
Глик
Камиль Глик
90
20
Вивес
Джузеппе Вивес
90
0
Аква
Африйе Аква
84
16
Базелли
Даниэле Базелли
90
33
Перес
Бруно Перес
76
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
17'
24'
17', 24'
90
9
Белотти
Андреа Белотти
56
Запасные
1
Ичасо
Сальвадор Ичасо
12
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
18
Янссон
Понтус Янссон
21
Силва
Гастон Силва
4
Оби
Жоэль Оби
94
Бенасси
Марко Бенасси
7
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
23
Прсич
Санин Прсич
11
Лопес
Макси Лопес
11
Амаури
Амаури
17
Мартинес
Джозеф Мартинес
Сампдория
мин
2
Вивиано
Эмилиано Вивиано
90
26
Сильвестре
Матиас Сильвестре
90
4
Мойсандер
Никлас Мойсандер
90
19
Реджини
Васко Реджини
46
13
Перейра
Педро Перейра
90
7
Фернандо
Фернандо
90
8
Баррето
Эдгар Баррето
90
21
Сориано
Роберто Сориано
82
95
Иван
Давид Иван
62
23
Эдер
Эдер
90
24
Муриэль
Луис Муриэль
90
Запасные
1
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
57
Бриноли
Альберто Бриноли
3
Месба
Джамел Месба
87
Жуканович
Эрвин Жуканович
18
Христодулопулос
Лазарос Христодулопулос
20
Крстичич
Ненад Крстичич
77
Карбонеро
Карлос Карбонеро
8
Корреа
Хоакин Корреа
92
Рокка
Микеле Рокка
99
Кассано
Антонио Кассано
9
Родригес
Алехандро Родригес