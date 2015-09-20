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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Рома
Рим
Тотти 36
Салах 49
2:2
Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Дефрель 22
Политано 44
Серия А, 4 тур
Серия А,
4 тур
Италия
20 сент. 2015, 16:00 МСК
20.09.2015, 16:00 МСК
воскресенье
Давиде Масса
Давиде Масса
Главный Судья
Составы
Рома
мин
26
Де Санктис
Морган Де Санктис
90
35
Торосидис
Василис Торосидис
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
13
Майкон
Майкон
64
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
15
Пьянич
Миралем Пьянич
90
4
Наингголан
Раджа Наингголан
90
7
Итурбе
Хуан Итурбе
50
10
Тотти
Франческо Тотти
36'
36'
72
11
Салах
Мохамед Салах
49'
49'
90
Запасные
1
Лобонц
Богдан Лобонц
21
Динь
Люка Динь
5
Кастан
Леандро Кастан
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
23
Гьембер
Норберт Гьембер
20
Кейта
Сейду Кейта
21
Ванкер
Вильям Ванкер
24
Фальке
Яго Фальке
48
Учан
Салих Учан
9
Джеко
Эдин Джеко
27
Жервиньо
Жервиньо
18
Понсе
Эсекьель Понсе
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
28
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
31
Пелузо
Федерико Пелузо
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
23
Гаццола
Марсело Гаццола
90
7
Миссироли
Симоне Миссироли
90
32
Дункан
Альфред Дункан
59
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
90
83
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
64
92
Дефрель
Грегор Дефрель
22'
22'
90
16
Политано
Маттео Политано
44'
44'
81
Запасные
79
Пеголо
Джанлука Пеголо
1
Помини
Альберто Помини
20
Ариаудо
Лоренцо Ариаудо
26
Терранова
Эмануэле Терранова
21
Фонтанези
Леонардо Фонтанези
8
Бьондини
Давиде Бьондини
10
Лариби
Карим Лариби
6
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
99
Флоккари
Сержио Флоккари
17
Сансоне
Никола Сансоне
25
Берарди
Доменико Берарди
9
Фальчинелли
Диего Фальчинелли