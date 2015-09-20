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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Наполи
Неаполь
Игуаин 14
Аллан 35
Инсинье 47
Игуаин 59
Габбиадини 79
5:0
Матч завершен
Лацио
Рим
Серия А, 4 тур
Серия А,
4 тур
Италия
20 сент. 2015, 21:45 МСК
20.09.2015, 21:45 МСК
воскресенье
Антонио Дамато
Антонио Дамато
Главный Судья
Составы
Наполи
мин
25
Рейна
Пепе Рейна
90
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
31
Гулам
Фаузи Гулам
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
2
Хюсай
Эльсеид Хюсай
90
17
Гамшик
Марек Гамшик
60
8
Жоржиньо
Жоржиньо
90
5
Аллан
Аллан
35'
35'
90
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
14'
59'
14', 59'
65
7
Кальехон
Хосе Кальехон
90
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
47'
47'
74
Запасные
22
Габриэл
Габриэл
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
4
Энрике
Энрике
11
Маджо
Кристиан Маджо
17
Стринич
Иван Стринич
21
Кирикеш
Влад Кирикеш
14
Мертенс
Дрис Мертенс
77
Эль-Каддури
Омар Эль-Каддури
19
Лопес
Давид Лопес
94
Чалоба
Натаниэль Чалоба
16
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
23
Габбиадини
Маноло Габбиадини
79'
Лацио
мин
22
Маркетти
Федерико Маркетти
90
8
Баста
Душан Баста
90
26
Раду
Штефан Раду
90
2
Худт
Уэсли Худт
90
33
Маурисио
Маурисио
90
6
Маури
Стефано Маури
46
19
Лулич
Сенад Лулич
46
16
Пароло
Марко Пароло
90
23
Онази
Огений Онази
90
21
Матри
Алессандро Матри
74
14
Кейта
Бальде Кейта
90
Запасные
55
Гуерриери
Гуидо Гуерриери
1
Бериша
Этрит Бериша
13
Конко
Абдулай Конко
5
Брафхайд
Эдсон Брафхайд
18
Джентилетти
Сантьяго Джентилетти
7
Андерсон
Фелипе Андерсон
32
Катальди
Данило Катальди
4
Патрик
Патрик
70
Айкономидис
Кристофер Айкономидис
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
9
Джорджевич
Филип Джорджевич
88
Кишна
Рикардо Кишна