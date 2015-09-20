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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Дженоа
Генуя
0:2
Матч завершен
Ювентус
Турин
Ламанна 37
Погба 60
Серия А, 4 тур
Серия А,
4 тур
Италия
20 сент. 2015, 16:00 МСК
20.09.2015, 16:00 МСК
воскресенье
Паоло Валери
Паоло Валери
Главный Судья
Составы
Дженоа
мин
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
37'
37'
90
8
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
4
Де Майо
Себастьян Де Майо
90
5
Иццо
Армандо Иццо
90
16
Капель
Диего Капель
64
31
Джемаили
Блерим Джемаили
57
88
Ринкон
Томас Ринкон
90
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
90
90
Сиссоко
Исса Сиссоко
90
18
Нтчам
Оливье Нтчам
90
10
Перотти
Диего Перотти
46
Запасные
39
Соммарива
Даниэле Соммарива
27
Уйкани
Самир Уйкани
15
Марчезе
Джиованни Марчезе
11
Фигейраш
Диого Фигейраш
77
Тахцидис
Панайотис Тахцидис
21
Пандев
Горан Пандев
22
Лазович
Дарко Лазович
Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
33
Эвра
Патрис Эвра
90
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
15
Барцальи
Андреа Барцальи
90
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
27
Стураро
Стефано Стураро
90
6
Погба
Поль Погба
60'
60'
90
13
Лемина
Марио Лемина
76
9
Манджукич
Марио Манджукич
83
23
Куадрадо
Хуан Куадрадо
90
9
Мората
Альваро Мората
22
Запасные
25
Нето
Нето
77
Аудеро
Эмиль Аудеро
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
26
Сандро
Алекс Сандро
24
Ругани
Даниэле Ругани
20
Падоин
Симоне Падоин
88
Эрнанес
Эрнанес
37
Перейра
Роберто Перейра
10
Дзадза
Симоне Дзадза
9
Дибала
Пауло Дибала