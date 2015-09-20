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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Кьево
Верона
0:1
Матч завершен
Интер
Милан
Икарди 42
Серия А, 4 тур
Серия А,
4 тур
Италия
20 сент. 2015, 13:30 МСК
20.09.2015, 13:30 МСК
воскресенье
Паоло Тальявенто
Паоло Тальявенто
Главный Судья
Составы
Кьево
мин
1
Биццарри
Альбано Биццарри
90
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
18
Гобби
Массимо Гобби
90
12
Цесар
Боштьян Цесар
90
21
Фрей
Николас Фрей
90
23
Бирса
Вальтер Бирса
74
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
90
4
Ригони
Никола Ригони
81
19
Кастро
Лукас Кастро
90
43
Палоски
Альберто Палоски
68
69
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
90
Запасные
90
Секулин
Андреа Секулин
32
Брессан
Вальтер Брессан
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
20
Сардо
Дженнаро Сардо
29
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
7
Матиелло
Федерико Матиелло
7
Пепе
Симоне Пепе
6
Пинци
Джампьеро Пинци
10
Кристиансен
Андерс Кристиансен
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
40
М'Поку
Поль-Жозе М'Поку
45
Инглесе
Роберто Инглесе
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
21
Сантон
Давиде Сантон
90
24
Мурильо
Джейсон Мурильо
70
12
Теллес
Алекс Теллес
90
3
Мело
Фелипе Мело
90
13
Гуарин
Фреди Гуарин
90
44
Перишич
Иван Перишич
90
18
Медель
Гари Медель
90
7
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
85
10
Йоветич
Стеван Йоветич
75
9
Икарди
Мауро Икарди
42'
42'
90
Запасные
30
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
98
Раду
Ионуц Раду
14
Монтойя
Мартин Монтойя
23
Раноккия
Андреа Раноккия
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
77
Брозович
Марсело Брозович
27
Ньюкури
Ассане Ньюкури
8
Паласио
Родриго Паласио
11
Биабиани
Джонатан Биабиани
8
Льяич
Адем Льяич
97
Манай
Рей Манай