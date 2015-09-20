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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Карпи
Карпи
0:1
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Бабакар 35
Серия А, 4 тур
Серия А,
4 тур
Италия
20 сент. 2015, 19:00 МСК
20.09.2015, 19:00 МСК
воскресенье
Марко Ди Белло
Марко Ди Белло
Главный Судья
Составы
Карпи
мин
22
Бенусси
Франческо Бенусси
90
21
Романьоли
Симоне Романьоли
90
18
Бубнич
Игор Бубнич
90
3
Летизия
Гаэтано Летизия
76
5
Дзаккардо
Кристиан Дзаккардо
90
34
Силва
Габриэль Силва
90
4
Кофи
Исаак Кофи
57
20
Лолло
Лоренцо Лолло
90
69
Феделе
Маттео Феделе
90
9
Боррьелло
Марко Боррьелло
90
7
Ридер
Ридер
71
Запасные
27
Белец
Вид Белец
1
Бркич
Зелько Бркич
6
Гальоло
Риккардо Гальоло
10
Лаццари
Андреа Лаццари
29
Мартиньо
Рафаэль Мартиньо
43
Иньигес
Гаспар Иньигес
8
Бьянко
Раффаэле Бьянко
19
Паскиути
Лоренцо Паскиути
11
Ди Гаудио
Антонио Ди Гаудио
14
Хино
Федерико Хино
99
Мбакогу
Джерри Мбакогу
15
Ласанья
Кевин Ласанья
Фиорентина
мин
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
90
23
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
46
2
Гонсало
Гонсало
90
40
Томович
Ненад Томович
90
32
Ронкалья
Факундо Ронкалья
90
3
Жилберто
Жилберто
90
20
Валеро
Борха Валеро
90
18
Суарес
Марио Суарес
90
22
Росси
Джузеппе Росси
58
30
Бабакар
Хума Бабакар
35'
35'
90
29
Бернардески
Федерико Бернардески
76
Запасные
24
Леццерини
Лука Леццерини
33
Сепе
Луиджи Сепе
13
Астори
Давиде Астори
28
Алонсо
Маркос Алонсо
21
Верду
Хоан Верду
14
Фернандес
Матиас Фернандес
9
Калинич
Никола Калинич
11
Ребич
Анте Ребич