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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Моралес 89
1:1
Матч завершен
Верона
Верона
Пизано 90
Серия А, 4 тур
Серия А,
4 тур
Италия
20 сент. 2015, 16:00 МСК
20.09.2015, 16:00 МСК
воскресенье
Фабио Мареска
Фабио Мареска
Главный Судья
Составы
Аталанта
мин
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
90
6
Беллини
Джанпаоло Беллини
90
2
Стендардо
Гульермо Стендардо
90
29
Палетта
Габриэль Палетта
90
13
Масиелло
Андреа Масиелло
82
11
Моралес
Максимильяно Моралес
89'
89'
90
15
Гомес
Алехандро Гомес
90
27
Куртич
Ясмин Куртич
90
95
Грасси
Альберто Грасси
77
15
де Рон
Мартен де Рон
90
19
Денис
Херман Денис
62
Запасные
1
Радунович
Борис Радунович
30
Басси
Давиде Басси
33
Черубин
Николо Черубин
24
Конти
Андреа Конти
8
Мильяччо
Джулио Мильяччо
21
Чигарини
Лука Чигарини
17
Кармона
Карлос Кармона
77
Раймонди
Кристиан Раймонди
7
Д'Алессандро
Марко Д'Алессандро
97
Тулисси
Тициано Тулисси
45
Монакелло
Гаэтано Монакелло
Верона
мин
95
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
90
4
Маркес
Рафаэль Маркес
70
69
Супрайен
Самуэль Супрайен
90
18
Морас
Вангелис Морас
90
3
Пизано
Эрос Пизано
90'
90'
90
21
Хуанито
Хуанито
90
19
Греко
Леандро Греко
90
26
Сала
Джакопо Сала
90
16
Вивиани
Федерико Вивиани
90
9
Тони
Лука Тони
25
7
Янкович
Бошко Янкович
90
Запасные
1
Рафаэль
Рафаэль
35
Коппола
Фердинандо Коппола
6
Альбертацци
Микеланжело Альбертацци
22
Бьянкетти
Маттео Бьянкетти
5
Хеландер
Филип Хеландер
41
Винк
Клаудио Винк
20
Цаканьи
Маттиа Цаканьи
74
Джульельмелли
Никола Джульельмелли
11
Паццини
Джампаоло Паццини
16
Силигарди
Лука Силигарди
77
Вшолек
Павел Вшолек