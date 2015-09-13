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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Маньянелли 22
Флоро Флорес 40
2:2
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Пинилья 13
Пинилья 33
Серия А, 3 тур
Серия А,
3 тур
Италия
13 сент. 2015, 16:00 МСК
13.09.2015, 16:00 МСК
воскресенье
Маурицио Мариани
Маурицио Мариани
Главный Судья
Составы
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
28
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
31
Пелузо
Федерико Пелузо
90
11
Врсалько
Шиме Врсалько
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
7
Миссироли
Симоне Миссироли
90
32
Дункан
Альфред Дункан
90
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
22'
22'
90
83
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
40'
40'
78
17
Сансоне
Никола Сансоне
63
92
Дефрель
Грегор Дефрель
65
Запасные
79
Пеголо
Джанлука Пеголо
1
Помини
Альберто Помини
20
Ариаудо
Лоренцо Ариаудо
26
Терранова
Эмануэле Терранова
23
Гаццола
Марсело Гаццола
21
Фонтанези
Леонардо Фонтанези
8
Бьондини
Давиде Бьондини
10
Лариби
Карим Лариби
6
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
99
Флоккари
Сержио Флоккари
16
Политано
Маттео Политано
9
Фальчинелли
Диего Фальчинелли
Аталанта
мин
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
90
6
Беллини
Джанпаоло Беллини
80
93
Драме
Букари Драме
90
29
Палетта
Габриэль Палетта
90
33
Черубин
Николо Черубин
90
17
Кармона
Карлос Кармона
90
11
Моралес
Максимильяно Моралес
90
15
Гомес
Алехандро Гомес
70
27
Куртич
Ясмин Куртич
56
15
де Рон
Мартен де Рон
90
51
Пинилья
Маурисио Пинилья
13'
33'
13', 33'
90
Запасные
30
Басси
Давиде Басси
1
Радунович
Борис Радунович
2
Стендардо
Гульермо Стендардо
13
Масиелло
Андреа Масиелло
22
Толой
Рафаэл Толой
8
Мильяччо
Джулио Мильяччо
21
Чигарини
Лука Чигарини
77
Раймонди
Кристиан Раймонди
7
Д'Алессандро
Марко Д'Алессандро
95
Грасси
Альберто Грасси
19
Денис
Херман Денис
45
Монакелло
Гаэтано Монакелло